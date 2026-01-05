Los países en la mira de Donald Trump tras bombardeos a Venezuela: ¿Cuáles seguirían?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono de sus advertencias hacia Venezuela y otros países de América Latina tras la operación que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. El mandatario habló este domingo 4 de enero de 2026 mientras regresaba a Washington a bordo del Air Force One, luego de seguir el operativo desde Mar-a-Lago, en Florida.

Desde el avión presidencial, Trump lanzó una amenaza directa al advertir sobre un “segundo ataque” si los venezolanos y la líder interina, Delcy Rodríguez, “no se portan bien”. En su mensaje, condicionó la estabilidad del país a la entrega de “acceso total” a Venezuela, con especial énfasis en sus recursos naturales, y aseguró que ordenará nuevas acciones si esa exigencia no se cumple.

Advertencias de Trump a países de América Latina

En su discurso, Trump mencionó de forma explícita a Colombia, país vecino de Venezuela. Calificó al presidente Gustavo Petro como “enfermo” y lo acusó de producir cocaína y enviarla a Estados Unidos. “No va a seguir haciéndolo mucho tiempo”, afirmó. Ante la pregunta de la prensa sobre una posible operación militar, respondió que la idea “le suena bien” y justificó sus palabras al señalar que en ese país “han matado a muchas personas”.

Sobre Cuba, el mandatario sostuvo que la isla “ha sobrevivido gracias a Venezuela”, pero afirmó que ese respaldo económico terminó tras la captura de Maduro. Según Trump, el régimen cubano ya no recibirá recursos y se encamina a un colapso. Aseguró que “Cuba está a punto de caer” y descartó una intervención militar, al considerar que el proceso se dará de manera natural.

En relación con México, Trump insistió en que Estados Unidos debe “hacer algo” frente al narcotráfico. Señaló que las drogas ingresan desde territorio mexicano y afirmó que, en cada conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum, ha ofrecido enviar tropas. Aunque calificó a Sheinbaum como una “persona estupenda”, aseguró que la mandataria ha rechazado la propuesta por motivos de soberanía y por el poder de los cárteles

Groenlandia y la Doctrina Monroe en el discurso de Trump

El presidente estadounidense también se refirió a Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca. Aunque inicialmente evitó profundizar en el tema, luego afirmó que Estados Unidos “necesita Groenlandia” por razones de seguridad nacional. Describió la isla como un punto estratégico rodeado de embarcaciones rusas y chinas, y sostuvo que Dinamarca no puede garantizar su protección.

Trump criticó las recientes medidas danesas para reforzar la seguridad en la zona y ironizó al señalar que el refuerzo consistió en un “trineo tirado por perros”. Si bien no explicó cómo justificaría un eventual reclamo sobre el territorio, reiteró que Groenlandia es clave para su país y afirmó que la Unión Europea depende de Estados Unidos para su defensa.

Finalmente, el mandatario defendió la operación en Venezuela y negó que esté motivada por intereses petroleros. Aseguró que su objetivo es la “paz en la tierra” y evocó la Doctrina Monroe, al señalar que sigue vigente y que su aplicación busca mantener la estabilidad en el hemisferio occidental.

