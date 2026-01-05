Trump pone a Colombia en la mira tras operación en Venezuela y advierte a Petro

Donald Trump sugiere posible intervención militar en Colombia y aumenta la tensión con Gustavo Petro.

La tensión geopolítica en América Latina vuelve a escalar tras las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió la posibilidad de una operación militar en Colombia, similar a la ejecutada recientemente en Venezuela.

Durante un intercambio con periodistas a bordo del Air Force One, Trump fue consultado sobre si consideraría una intervención militar en territorio colombiano. Su respuesta generó alarma regional: “A mí me suena bien eso”.

Las palabras del mandatario estadounidense se producen en un contexto de creciente confrontación diplomática con el gobierno de Gustavo Petro y no parecen ser un comentario aislado.

Trump acusa a Colombia y a Gustavo Petro sin presentar pruebas

En sus declaraciones, Trump calificó a Colombia como un país “muy enfermo” y se refirió al presidente Petro como un “hombre enfermo”. Además, lo acusó —sin aportar evidencia— de estar involucrado en la fabricación de cocaína destinada a Estados Unidos.

Esta retórica se suma a advertencias previas lanzadas desde Washington, en las que Trump ya había insinuado que Petro podría “ser el siguiente”, en alusión a acciones de presión política o militar en la región.

El antecedente de Venezuela y el temor a un escenario similar

Las declaraciones se dan tras una operación militar estadounidense en Venezuela, que, según Trump, culminó con la captura de Nicolás Maduro. El presidente estadounidense afirmó posteriormente que su país está ahora “a cargo” de la nación vecina.

Según el mandatario, el objetivo de la intervención sería garantizar el “acceso total” al petróleo y otros recursos estratégicos, bajo el argumento de que empresas estadounidenses deben recuperar lo que les fue “robado”.

Este antecedente ha encendido las alertas en círculos diplomáticos, donde se debate si el mismo modelo de presión militar y control de recursos podría aplicarse ahora a Colombia.

Petro responde a Trump: “Deje de calumniarme”

El presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó rápidamente a través de sus redes sociales, rechazando lo que calificó como una injerencia inaceptable por parte de Estados Unidos.

Entre sus principales argumentos, Petro destacó:

Niega vínculos con el narcotráfico: Aseguró que en más de 50 años de vida pública no existe ningún proceso judicial que lo relacione con el narco e invitó a revisar los archivos de la justicia colombiana.

Defensa de su trayectoria política: Recordó su pasado en el movimiento M-19, al que describió como una organización que luchó por la democracia y que firmó la primera paz contemporánea en América Latina.

Contexto internacional: Sugirió que las acusaciones de Trump podrían ser una represalia por sus críticas a la situación en Gaza y a las acciones del gobierno israelí.

Soberanía regional: Recalcó que América Latina es una región de países “republicanos e independientes” y rechazó que sea tratada como un “campo de dominio” de Estados Unidos.

Crece la tensión diplomática en América Latina

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia también se pronunció, exigiendo respeto y calificando las declaraciones de Trump como un ataque directo a la soberanía nacional.

En paralelo, el presidente estadounidense ha ampliado su discurso confrontacional al asegurar que Cuba “está lista para caer” debido a la falta de petróleo venezolano, lo que refuerza la percepción de una estrategia regional basada en el uso de la fuerza y el control de recursos estratégicos.

Mientras tanto, la región observa con preocupación el endurecimiento del discurso desde Washington y sus posibles consecuencias para la estabilidad política y diplomática en América Latina.

