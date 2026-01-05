EN VIVO | Nicolás Maduro comparece ante un juez de Nueva York este lunes

Este lunes 5 de enero de 2026, el expresidente venezolano Nicolás Maduro enfrenta su primera audiencia judicial en Estados Unidos. Trasladado desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, comparece ante el juez Alvin Hellerstein en el tribunal federal de Manhattan. La sesión busca notificarle formalmente los cargos de narcotráfico y terrorismo, en un proceso que podría marcar un antes y un después en la política regional.

08:15 | Maduro y Cilia Flores llegan escoltados al tribunal de Nueva York

Un vehículo blindado que trasladaba al expresidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores ingresó este lunes al tribunal federal de Nueva York, donde se espera que Maduro comparezca en la tarde por cargos de narcotráfico y armas.

La camioneta fue captada entrando en reversa al edificio, escoltada de cerca por agentes de la DEA en un operativo de máxima seguridad.

08:00 | Helicóptero que transporta a Maduro aterriza en un helipuerto en Nueva York

Un helicóptero que trasladaba al expresidente derrocado Nicolás Maduro aterrizó este lunes en un helipuerto cercano al tribunal federal de Nueva York, donde se prevé que comparezca en las próximas horas. Maduro descendió de la aeronave vestido con un conjunto beige y llamativos zapatos naranja, antes de ser escoltado por agentes de seguridad hacia una camioneta blindada.

El operativo forma parte del dispositivo especial que lo llevará directamente al tribunal, donde enfrentará la lectura formal de los cargos en su contra.

¿De qué acusan a Nicolás Maduro?

El expresidente venezolano Nicolás Maduro enfrenta en Estados Unidos cuatro cargos federales de alto impacto: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer dichos dispositivos en apoyo de actividades criminales. Además, se le señala por colaborar con organizaciones catalogadas como terroristas por Washington.

Las acusaciones, presentadas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y ratificadas este fin de semana, sostienen que Maduro habría liderado durante años una red que utilizó el tráfico de drogas como herramienta de presión contra Estados Unidos.

Su esposa, Cilia Flores, también enfrenta cargos relacionados con presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

El proceso judicial en marcha

En casos de esta magnitud, los acusados son presentados inicialmente ante un juez para la lectura formal de los cargos, la verificación de identidad y la definición de medidas preliminares como la detención preventiva o la designación de abogados. Todo apunta a que tanto Maduro como Flores permanecerán bajo detención sin derecho a fianza, mientras avanza el proceso judicial, de acuerdo con reportes de The New York Times y la cadena CBS.

La captura de Maduro

La detención de Maduro ocurrió el pasado sábado 3 de enero en Caracas, durante la Operación Resolución Absoluta, ejecutada por fuerzas estadounidenses. El operativo incluyó bombardeos, comandos en tierra y una fuerza naval de gran escala. Según fuentes militares, participaron más de 150 aeronaves en una acción descrita como de “extrema precisión”.

Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, y trasladado bajo custodia al USS Iwo Jima antes de ser llevado a Nueva York. La operación, confirmada por el presidente Donald Trump, fue denunciada por sectores internacionales como una violación de la soberanía venezolana, aunque Washington la justificó como parte de su lucha contra el narcotráfico.

