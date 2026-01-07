Marco Tapia: “A los amigos se los respeta, más allá de preferencias políticas”

El actor venezolano Fernando Carrillo, quien cumplió 60 años el pasado 6 de enero, ha visitado Ecuador en varias ocasiones a lo largo de su carrera. El exgalán de telenovelas volvió a estar en el centro de la polémica tras confesar que mantuvo una relación amorosa de aproximadamente tres años con Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, a quien incluso considera el gran amor de su vida.

Una de sus venidas más recordadas al país ocurrió cuando participó en el Torneo de Celebridades organizado por Agustín Febres Cordero. Esa vez llegó acompañado de su entonces esposa, la actriz Catherine Fulop, a quien conoció durante las grabaciones de la telenovela Abigail, producción que ha sido retransmitida varias veces en Ecuador.

También lo acompañó su hermano Manuel Carrillo, quien interpretó a su hijo ‘Cheíto’ en el mencionado culebrón.

En el programa En contacto con Efraín Ruales, Gaby Pazmiño y Henry Bustamante. Ingrid Balseca

En reinados y espacios de TV

Su visita más reciente fue en 2018, año en el que desarrolló una intensa agenda. Invitado por el asesor de imagen de Miss Ecuador, Marco Tapia, asistió a la elección de la Reina de Manabí, celebrada en Portoviejo, en el que fue presentador. Aprovechó su estancia para participar en el programa En contacto, donde coincidió con Efraín Ruales, asesinado el 27 de enero de 2021, y Alejandra Jaramillo, quien ahora vive en Estados Unidos.

En ese momento, Fernando se encontraba promocionando la serie Sin miedo a la verdad, grabada en México.

Su amistad con Marco nació cuando ambos fueron jueces en el certamen Miss Teenager en el país azteca. Debido a esa cercanía, el asesor lo invitó a una gala de Miss Continentes Unidos, donde el exgalán participó como jurado y mostró su faceta musical.

“Yo lo traje a Ecuador en dos ocasiones. La más reciente fue en 2018, visitó Crucita y Portoviejo. En los noventa vino con Catherine. Esta semana hablé con Fernando, está viviendo en Caracas y lo noté tranquilo, como si nada, a pesar de las polémicas generadas por sus declaraciones políticas”, comenta Marco Tapia.

Además, recuerda encuentros en Ciudad de México, donde el actor vivía cómodamente en un departamento en Polanco, una de las zonas más exclusivas. “Una vez me llevó a una fiesta con talentos de Televisa, entre ellos, Laura Flores, Laura Bozzo...”

Fernando con Marián Sabaté y Eduardo Andrade. Cortesía

El asesor de imagen prefiere quedarse con la experiencia personal: “A los amigos se los respeta, más allá de preferencias políticas o credos. Siempre fue un caballero conmigo. Respeto su posición y no me interesa juzgarlo. Me quedo con lo bueno: un gran anfitrión. Con ese Fernando Carrillo, yo me quedo”.

“Compartí una tarde con él cuando vino a la ciudad”, cuenta el presentador Eduardo Andrade. “Se le notaba el gran ego de artista exitoso de los 90, pero nada fuera de lo normal ni desubicado. Ya se sabía que era chavista, aunque para nada al nivel en el que está ahora”.

Los amores del exgalán

Fernando Carrillo estuvo casado con Catherine Fulop entre 1990 y 1994. Durante su visita a Guayaquil en 2018, anunció que se casaría con una joven llamada María Gabriela Rodríguez. La boda se celebró finalmente en 2021, en una íntima ceremonia chamánica en Tulum, México, con pocos invitados debido a las restricciones sanitarias por el coronavirus.

“Me llegó la invitación, pero no pude asistir por la pandemia”, indica Marco. Previamente, Marián Sabaté había comentado entre risas que le llevaría de regalo una chompa al enlace. Cuando estuvo en Guayaquil lo llevó a comer mariscos en el mercado.

En cuanto a su vida sentimental, el actor nunca estuvo libre de controversias. Tras su separación de Catherine Fulop, confesó que le fue infiel incluso el mismo día de la boda También se le vinculó sentimentalmente con Thalía, su coprotagonista en Rosalinda, y con Adela Noriega, aunque muchos aseguran que fue un amor no correspondido.

