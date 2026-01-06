Servando Primera: "Nunca fui ni seré chavista"

El músico condenó la violencia política y fijó su postura frente a la crisis que atraviesa Venezuela

El músico venezolano Servando Primera difundió un mensaje en redes sociales en el que aclaró su posición política tras los recientes hechos ocurridos en Caracas y la captura del presidente Nicolás Maduro. En un video de aproximadamente cinco minutos, el cantautor rechazó la violencia política, cuestionó los extremos ideológicos y apeló a un entendimiento nacional. “No soy, nunca fui ni seré chavista”, afirmó el artista, al referirse a una etiqueta que, según explicó, ha acompañado a su apellido durante años.

Con esa declaración buscó marcar distancia tanto del oficialismo como de los sectores que, a su criterio, han sostenido la confrontación como práctica constante en la vida pública venezolana.

¿Por qué Servando opina sobre lo ocurrido en Venezuela?

Primera sostuvo que su postura no responde a coyunturas recientes y recordó su trayectoria como compositor de canciones de contenido social. Citó su tema El abogado del pueblo (2003) como parte de una línea artística que, dijo, ha mantenido una mirada crítica sobre el poder y sus consecuencias.

En su intervención, el intérprete reconoció que varios miembros de su familia se identificaron con el chavismo, pero señaló que el respeto a las ideas del otro ha sido el único elemento que ha permitido preservar la convivencia en su entorno cercano. Desde esa experiencia personal, insistió en la necesidad de rechazar la violencia sin distinciones políticas.

Servando Primera también condenó asesinatos ocurridos en distintos momentos de la historia contemporánea del país, al mencionar el caso del profesor Alberto Lovera en los años sesenta y el del estudiante Neomar Lander durante las protestas de 2017. Para el músico, “la empatía no se puede parcializar”, y ninguna ideología justifica la muerte.

Al cierre de su mensaje, el cantautor evocó el legado de su padre, Alí Primera, y aseguró que está dispuesto a asumir el costo de su postura pública. “Es mejor perder el habla que temer a hablar”, expresó, al tiempo que cuestionó a las élites políticas por sostener una división permanente mientras la ciudadanía enfrenta las consecuencias del conflicto.

