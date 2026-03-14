Sigchos: Localizan cuerpo de una de las hermanas desaparecidas tras aluvión

Las autoridades continúan con la búsqueda de la segunda persona reportada como desaparecida

Después de cinco días de búsqueda encontraron el cuerpo sin vida de una de las hermanas desaparecidas en el aluvión.

La Jefatura Política del cantón Sigchos informó a la ciudadanía que la tarde del viernes 13 de marzo de 2026 se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida de Pilaguano de 50 años en las instalaciones de la hidroeléctrica Hidro Sigchos, luego de cinco días de labores de búsqueda tras el aluvión ocurrido en esta zona rural de la provincia de Cotopaxi.

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La alerta fue emitida por los organismos de socorro, lo que motivó la movilización inmediata de las autoridades y organismos de emergencia hasta el sitio para verificar la información. De acuerdo con los primeros reportes, se trataría de una de las hermanas que se encontraba desaparecida tras el deslave registrado el lunes 9 de marzo en el sector Guasumbiní Alto, parroquia Chugchilán.

Las tareas de localización se desarrollaron mediante un operativo coordinado entre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y otras instituciones del Estado.

El Grupo Especial de Comandos de la Brigada de Fuerzas Especiales N.º 9 Patria, participó en las labores de búsqueda y rescate en apoyo a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Durante el operativo se utilizaron canes especializados en rastreo, lo que permitió ubicar a la primera víctima mortal en el sector de Hidro Sigchos, a 24 kilómetros del punto donde se produjo el deslizamiento.

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Según informó el Cuerpo de Bomberos de Sigchos, los equipos de rescate realizaron maniobras seguras y coordinadas para la recuperación del cuerpo, que posteriormente fue trasladado hasta el Centro de Medicina Legal en la ciudad de Ambato, donde se realizaron los procedimientos legales correspondientes.

Mientras tanto, el personal militar y los equipos de emergencia continuarán en la zona con la finalidad de ubicar a la segunda persona reportada como desaparecida.

Los organismos de socorro continúan con la búsqueda de la mujer que aun continua como desaparecida. Cortesía

Cotopaxi en emergencia invernal

El gobernador de Cotopaxi, Nelson Sánchez, explicó que las intensas lluvias registradas en las últimas semanas han provocado varias emergencias en la provincia, especialmente en los cantones del subtrópico como La Maná, Pangua y Sigchos.

Recordó que a nivel nacional se encuentra vigente un estado de emergencia por la temporada invernal, establecido mediante decreto presidencial por 60 días, lo que permite movilizar recursos de diferentes niveles de gobierno para atender las afectaciones.

El funcionario señaló que, hasta el momento, se han confirmado cuatro personas fallecidas en la provincia a causa de los eventos climáticos y que continúa la búsqueda de una persona desaparecida en el cantón Sigchos.

Además, informó que el deslizamiento de tierra afectó gravemente la vía Sigchos–Chugchilán, donde aproximadamente 500 metros de carretera quedaron destruidos, mientras que el movimiento en masa continúa activo en un área cercana a las 40 hectáreas.

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