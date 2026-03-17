Toque de queda: Municipio de Guayaquil advierte no sacar basura después de las 20:00

El Municipio de Guayaquil ajustó los horarios de recolección por el toque de queda y lanzó una advertencia a la ciudadanía

El toque de queda en Guayaquil ha provocado cambios en la recolección de basura, generando además quejas ciudadanas por el servicio.

El Municipio informó que el horario fue modificado de forma temporal debido a las restricciones de movilidad vigentes entre las 23:00 y las 05:00.

En ese contexto, las labores de recolección y limpieza ahora se realizan entre las 07:00 y las 20:00, detalló la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados.

La entidad explicó que las frecuencias nocturnas pasarán a ejecutarse al día siguiente, mientras se mantenga la medida. Sin embargo, esta decisión ha generado inconformidad en algunos sectores de la ciudad.

Debido al toque de queda vigente de 23h00 a 05h00, la recolección de desechos en Guayaquil se realizará temporalmente de 07h00 a 20h00.



Se solicita a la ciudadanía sacar la basura dentro de este horario y evitar hacerlo después de las 20h00, a fin de mantener el orden y la… pic.twitter.com/uyLbfZcwKn — AseoGYE (@AseoGYE) March 16, 2026

Frente a las denuncias ciudadanas, el Municipio hizo un llamado urgente: evitar sacar las fundas de basura después de las 20:00 para prevenir problemas sanitarios.

Además, recordó que los centros de acopio están habilitados desde las 05:00 hasta las 23:00, como alternativa para la correcta disposición de residuos.

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