Universidad Internacional del Ecuador y Embajada de Argentina celebran Fiesta del Vino Malbec
La ciudad de Quito fue escenario de la tercera edición de la Fiesta del Vino Malbec, que tuvo lugar en la Universidad Internacional del Ecuador
La Fiesta del Vino Malbec, que tuvo lugar en la Universidad Internacional del Ecuador, contó con el auspicio de la Embajada de la República Argentina en Ecuador y reunió a representantes del sector gastronómico, académico y empresarial.
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Stefania Massa
La jornada incluyó catas, degustaciones y espacios dedicados a la enología, con la participación de bodegas, viñedos y especialistas vinculados al Malbec argentino. Someliers, catadores, estudiantes de gastronomía y público asistente compartieron una experiencia centrada en el conocimiento y la cultura del vino.
El evento propuso un recorrido por la historia y características del Malbec, considerado un símbolo de la tradición vitivinícola argentina. La cita también funcionó como punto de encuentro para el intercambio de experiencias y saberes en torno a esta bebida, que mantiene presencia en la escena gastronómica de la región.