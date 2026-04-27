Universidad Internacional del Ecuador y Embajada de Argentina celebran Fiesta del Vino Malbec

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

La Fiesta del Vino Malbec, que tuvo lugar en la Universidad Internacional del Ecuador, contó con el auspicio de la Embajada de la República Argentina en Ecuador y reunió a representantes del sector gastronómico, académico y empresarial.

La jornada incluyó catas, degustaciones y espacios dedicados a la enología, con la participación de bodegas, viñedos y especialistas vinculados al Malbec argentino. Someliers, catadores, estudiantes de gastronomía y público asistente compartieron una experiencia centrada en el conocimiento y la cultura del vino.

El evento propuso un recorrido por la historia y características del Malbec, considerado un símbolo de la tradición vitivinícola argentina. La cita también funcionó como punto de encuentro para el intercambio de experiencias y saberes en torno a esta bebida, que mantiene presencia en la escena gastronómica de la región.