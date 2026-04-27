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Universidad Internacional del Ecuador y Embajada de Argentina celebran Fiesta del Vino Malbec

La ciudad de Quito fue escenario de la tercera edición de la Fiesta del Vino Malbec, que tuvo lugar en la Universidad Internacional del Ecuador

Stefania Massa
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Stefania Massa

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La Fiesta del Vino Malbec, que tuvo lugar en la Universidad Internacional del Ecuador, contó con el auspicio de la Embajada de la República Argentina en Ecuador y reunió a representantes del sector gastronómico, académico y empresarial.

La jornada incluyó catas, degustaciones y espacios dedicados a la enología, con la participación de bodegas, viñedos y especialistas vinculados al Malbec argentino. Someliers, catadores, estudiantes de gastronomía y público asistente compartieron una experiencia centrada en el conocimiento y la cultura del vino.

El evento propuso un recorrido por la historia y características del Malbec, considerado un símbolo de la tradición vitivinícola argentina. La cita también funcionó como punto de encuentro para el intercambio de experiencias y saberes en torno a esta bebida, que mantiene presencia en la escena gastronómica de la región.

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Christian Zapata, Show Business Group; Marlena León, vicerrectora académica de la UIDE; Eduardo Acevedo Díaz, embajador de Argentina; y David Vera, decano de la Business School de la UIDE.

Christian Zapata, Show Business Group; Marlena León, vicerrectora académica de la UIDE; Eduardo Acevedo Díaz, embajador de Argentina; y David Vera, decano de la Business School de la UIDE.Leonardo Velasco // EXPRESO

Fiesta del Vino Malbec 2026 en Quito

Cristina Salazar, Sebastián Galarza y Sofía Arroyo.

Cristina Salazar, Sebastián Galarza y Sofía Arroyo.Leonardo Velasco // EXPRESO

Fiesta del Vino Malbec 2026 en Quito

Anta Teresa Pérez y Santiago Peralta.

Anta Teresa Pérez y Santiago Peralta.Leonardo Velasco // EXPRESO

Fiesta del Vino Malbec 2026 en Quito

Tamara Ruiz y Édgar Yánez.

Tamara Ruiz y Édgar Yánez.Leonardo Velasco // EXPRESO

Fiesta del Vino Malbec 2026 en Quito

Aime Erazo, Andrea Santander, Adriana Moncayo y Cynthia Peñafiel.

Aime Erazo, Andrea Santander, Adriana Moncayo y Cynthia Peñafiel.Leonardo Velasco // EXPRESO

Fiesta del Vino Malbec 2026 en Quito

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