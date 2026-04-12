Fiesta del Vino Malbec 2026 en Quito: así será el evento que celebra la cultura argentina

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Para recordar Fiesta del Vino Malbec se realizará el 17 de abril de 2026 en Quito en la UIDE

Evento reúne bodegas, sommeliers y público para catas y enología del vino argentino

Celebración global del Malbec llega a Ecuador con apoyo de Embajada de Argentina

La Fiesta del Vino Malbec 2026 llega a Quito este 17 de abril 2026 con musica, danza y muchas sorpresas. El evento reunirá catas, enología y cultura argentina en la Universidad Internacional del Ecuador.

Quito recibe la celebración del Malbec argentino

La tercera edición de la Fiesta del Vino Malbec se llevará a cabo este viernes 17 de abril de 2026. El lugar escogido es la Escuela de Gastronomía de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), en Quito. El evento cuenta con el auspicio de la Embajada de la República de Argentina en Ecuador y la producción de Staff Show Business Group.

La jornada forma parte de la celebración internacional del Malbec, que se desarrolla cada abril tras la vendimia en Argentina.

Un día que se celebra de forma global

El Día Mundial del Malbec, instaurado precisamente el 17 de abril,conmemora la fecha en la que el presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento (1811 -1888) hizo explícita su misión de transformar la industria del vino del país.

Actualmente, son más de 60 ciudades alrededor del mundo las que organizan diversos eventos para honrar no solo el Malbec, sino también la gastronomía y el estilo de vida argentinos. Todo bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de ese país sudamericano.

El embajador de la República de Argentina en Ecuador, Eduardo Acevedo Díaz (derecha), durante la Fiesta del Malbec 2025 (segunda edición), acompañado de los productores del evento.Cortesía.

Un encuentro entre vino, gastronomía y formación

La actividad reunirá a bodegas, viñedos y especialistas vinculados al vino. La programación incluye cata, degustación y espacios de enología, con la participación de sommeliers, catadores y estudiantes de gastronomía.

El evento convoca a invitados, autoridades y público interesado en conocer procesos y características del Malbec, así como su presencia en la cultura argentina.

El Malbec como eje cultural y gastronómico

La iniciativa busca difundir el Malbec como símbolo de Argentina en el ámbito internacional. Durante la jornada se desarrollarán espacios de intercambio entre asistentes y expositores.

La edición 2026 se realizará desde las 10:30 en el campus Quito de la UIDE, con actividades enfocadas en el conocimiento y la degustación del vino.