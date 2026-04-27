Leila Cobo: “La música latina ya no es un nicho” y así impacta a Ecuador

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Leila Cobo analiza auge de música latina en Guayaquil durante Premios REM y su impacto global





Cobo afirma que la música en español ya es parte del sistema global y crece en consumo mundial

Cobo señala que Ecuador tiene talento pero falta escena consolidada para exportar artistas

Leila Cobo, directora de contenido latino de Billboard, visitó Guayaquil y analizó el auge de la música latina, el rol de Ecuador en la industria y los retos para los artistas locales. Su participación en los Premios REM de SAYCE marcó su paso por el país.

Leila Cobo llega a Ecuador en un momento clave para la música en español. Su visita no es una razón institucional, pero sí un acercamiento importante que pone en el ojo de una autoridad dentro del periodismo musical a los artistas locales. Leila es una de las figuras que ha contribuido a ordenar, interpretar y amplificar el crecimiento global de la industria latina desde una de sus plataformas más influyentes, Billboard.

Nació en Colombia y radica en Estados Unidos hace más de 30 años, donde hoy se desempeña como chief content officer Latin/Español, Cobo lidera la estrategia editorial en español del medio y ha sido una pieza central en el posicionamiento internacional de artistas y tendencias que hoy dominan el consumo musical.

Su participación como invitada en los Premios Rem de Sayce el pasado 15 de abril sumó peso a la ceremonia.

En esta entrevista exclusiva con EXPRESIONES, Leila se abre a una conversación necesaria sobre el lugar que ocupa Ecuador dentro del mapa de la música latina, en un contexto en el que el español se consolida como uno de los idiomas más consumidos en el mundo y las dinámicas de éxito ya no responden únicamente a los centros tradicionales de la industria. La trayectoria de Cobo, que incluye entrevistas con figuras como Shakira, Bad Bunny, J Balvin y Karol G, le permite leer estos procesos desde una perspectiva que combina análisis editorial, datos de consumo y sensibilidad cultural.

Autora de Decoding Despacito: An Oral History of Latin Music, un libro que examina el fenómeno global de la música en español, Cobo ha documentado de cerca cómo este crecimiento ha transformado no solo la industria, sino también la narrativa alrededor de lo latino en el mundo. Su paso por Guayaquil, en el marco de los REM, se inserta en esa misma lógica: generar conexiones, visibilizar escenas emergentes y proyectar nuevas posibilidades para los creadores locales.

En diálogo con este medio, su mirada se posa sobre ese cruce entre lo global y lo local. Una charla que revisa el auge de la música latina y plantea preguntas sobre cómo se construye relevancia desde países que aún buscan consolidar una identidad musical exportable. Porque, como sugiere su propia trayectoria, entender la industria hoy implica mucho más que seguir tendencias: exige saber leerlas, narrarlas y, en el mejor de los casos, anticiparlas.

Leila Cobos conversa con EXPRESIONES desde Hotel del Parque de Guayaquil.Gerardo Menoscal//EXPRESO

La entrevista

¿Cuál considera usted que es la esencia de la música latina y por qué vive un auge global?

Para nosotros (Billboard), la música latina es música en español o en portugués, pero principalmente en español. Lo que ha impulsado su crecimiento es ese idioma común que conecta a muchos países. Eso permite que la música viaje y se consuma en múltiples mercados al mismo tiempo. El español es el segundo idioma más consumido en la música a nivel mundial. El inglés sigue siendo dominante, pero el consumo en español crece cada año. Eso explica por qué vemos más artistas latinos en los charts globales.

¿Cómo evalúa el momento actual de la música en español dentro de la industria global?

Hoy tenemos artistas como Bad Bunny, Shakira o Karol G compitiendo en el engranaje global. Bad Bunny fue el artista más escuchado en Spotify y se mantiene en el top mundial cantando solo en español. Esto demuestra que la música latina ya no es un nicho. Es parte del sistema global.

¿Cómo fue su proceso para llegar a ocupar un rol clave dentro de Billboard?

Mi carrera no ha sido lineal. Soy pianista clásica y estudié periodismo. Me fui a Nueva York a estudiar piano y luego regresé al periodismo con una maestría en comunicaciones en Los Ángeles. Comencé en televisión, luego entré a Los Angeles Times y encontré la forma de unir mis dos pasiones: escribir y la música. Empecé cubriendo jazz latino y luego música latina porque no había nadie haciéndolo. En ese tiempo, una crítica importaba mucho.

¿Qué entrevistas marcaron sus primeros pasos dentro del periodismo musical?

Recuerdo entrevistas con Las Chicas del Can y con Juan Carlos Calderón. Con él entendí el rol de los compositores, más allá de los intérpretes. Ese fue un cambio brutal que tuve sobre la industria, porque son los que crean las letras que todos terminamos cantando.

¿Cómo proyecta usted el futuro del periodismo musical en un entorno digital y con inteligencia artificial?

El periodismo ha cambiado. Antes, una reseña en un medio como Los Angeles Times podía influir directamente en el consumo de una canción. Hoy eso es más difícil. Las redes sociales han diluido la autoridad, pero creo que ahora más que nunca será importante tener una voz con criterio. La inteligencia artificial no puede reemplazar esa curaduría.

¿Qué rol cumplen los charts dentro de la lógica editorial de Billboard?

Los charts miden popularidad y consumo. No evalúan calidad artística. Reflejan lo que la gente escucha.

¿Cómo se consolidó la Semana de la Música Latina como una plataforma relevante dentro de la industria?

La Semana de la Música Latina comenzó como un evento pequeño. Hoy es una plataforma clave donde artistas pueden hablar de su música en profundidad. Es un espacio íntimo que no existe en otros formatos.

¿Qué géneros considera usted que están marcando el pulso actual de la industria musical?

El afrobeat está creciendo de forma sostenida a nivel global. También hay un resurgimiento del country en Estados Unidos y creo que el pop más lírico volverá a tomar fuerza.

¿Cómo observa usted a Ecuador dentro del mapa de la música latina?

Veo talento individual, lucecitas que se prenden poco a poco de forma separada, pero no un movimiento consolidado. Falta una escena que proyecte al país como bloque. El primer paso es tener éxito local. Eso permite construir una historia antes de salir al exterior.

Desde su experiencia, ¿qué deberían hacer los artistas ecuatorianos para proyectarse internacionalmente?

Pensar en mercados cercanos como Colombia o Perú antes de Estados Unidos. Construir desde lo regional puede ser más efectivo.

Tras la publicación de su libro Decoding Despacito: An Oral History of Latin Music, ¿ha considerado una actualización de esa investigación?

Sí, pero no he tenido tiempo. Ya ha pasado tanto desde que escribí antes de pandemia y salió en 2021. El libro se publicó en un momento en el que no estaban artistas como Bad Bunny o Karol G. Hoy lo empezaría con ellos.

¿Cómo se dio su vínculo con SAYCE y su participación en los Premios REM?

El año pasado invitaron a mi equipo a su semana de la música en Quito. Este año me invitaron a los premios. Es una oportunidad para conocer nuevos talentos.

¿Ha sido complejo para usted abrirse espacio como mujer dentro de la industria musical?

En mi caso, no he sentido limitaciones directas. Pero sí creo que la producción musical es un campo más complejo para mujeres. En lo personal, la maternidad alargó mi proceso profesional, pero no lo detuvo.

Tras esta visita, ¿qué se lleva usted de Ecuador en términos personales y profesionales?

Me impresiona el interés por la industria musical. Hay una comunidad activa que quiere crecer. Eso es clave para el desarrollo del sector.