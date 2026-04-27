Alex Ponce con gira por Ecuador: fechas, ciudades y su show 'La Última Noche'

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Alex Ponce regresa a Ecuador con shows el 10 de junio en Cuenca y 12 en Quito.



Promociona ‘Imposible’ junto a Kobi Cantillo previo a su nuevo álbum.

Presentaciones ocurren antes de su gira por Latinoamérica y Europa en 2026.

Alex Ponce regresa a Ecuador con conciertos en Cuenca y Quito en junio. El artista presentará 'La Última Noche' y promociona su tema ‘Imposible’ junto a Kobi Cantillo. Las fechas marcan su reencuentro con el público local.

¿Cuándo se presenta Álex Ponce en Ecuador?

Alex Ponce confirmó su regreso a Ecuador tras dos años sin presentaciones en el país. El artista se presentará el 10 de junio en Cuenca y el 12 de junio en Quito, donde reencontrará a su público con un formato distinto de concierto.

En estas fechas presentará 'La Última Noche', un concepto que ya llevó al Lunario del Auditorio Nacional en Ciudad de México, donde reunió a cerca de 2.000 asistentes en una sola función.

¿En qué consiste el formato de 'La Última Noche'?

El show plantea un formato enfocado en la cercanía con el público y se desarrolla en recintos de menor capacidad. Estas presentaciones se dan en un momento clave dentro de su carrera, mientras avanza en la producción de su próximo álbum, en el que ha trabajado durante casi dos años.

En paralelo, el artista promociona el tema ‘Imposible’, una colaboración junto al cantante venezolano Kobi Cantillo, con quien comparte una propuesta centrada en historias de relaciones y emociones persistentes.

Kobi Cantillo es un cantautor que ha desarrollado su carrera en el mercado latino con lanzamientos propios y colaboraciones con otros artistas. Ha trabajado con figuras del circuito urbano y pop, y su música ha logrado presencia en plataformas digitales y rankings internacionales.

Desde el lanzamiento de su álbum debut Ser Humano en 2023, Alex Ponce ha registrado presencia en plataformas globales, al ingresar en rankings de Spotify y Billboard.

Las presentaciones en Ecuador forman parte de una etapa previa a su primera gira internacional, que contempla shows en Latinoamérica y Europa hacia finales de este año.