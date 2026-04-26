La Casa de los Espíritus: Alfonso Herrera estrena en Prime Video la historia chilena

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Alfonso Herrera interpreta a Esteban Trueba en serie que se estrena el 29 de abril en Prime Video

La casa de los espíritus presenta historia familiar en país sudamericano basada en novela de Isabel Allende





Serie muestra evolución del personaje y contexto social en producción de ocho episodios

La serie La casa de los espíritus llegará este 29 de abril a Prime Video con una adaptación en formato episódico de la novela de Isabel Allende. El actor mexicano Alfonso Herrera asume el papel de Esteban Trueba, figura central dentro de la historia que aborda varias generaciones en un contexto latinoamericano marcado por cambios sociales y políticos.

La producción, compuesta por ocho episodios, sigue la vida de tres generaciones de mujeres, Clara, Blanca y Alba, en un país sudamericano. En ese universo narrativo, el personaje de Esteban representa una figura patriarcal cuya evolución atraviesa distintas etapas personales y sociales, convirtiéndose en uno de los ejes del relato.

Sobre su preparación, Herrera explicó el nivel de exigencia que implicó interpretar este rol: “Jamás en mi vida había experimentado algo así. Me toca interpretarlo en toda su evolución. Fue un proceso que duró más de 250 horas de estar sentado en la silla de maquillaje, vivir su transformación, su cambio complejo en cuanto a la corporalidad, la voz, el acento”.

Alfonso Herrera resalta el valor cultural de La Casa de los Espíritus

El actor detalló que el personaje atraviesa tres momentos clave: el enamoramiento inicial, su consolidación económica acompañada de actitudes autoritarias y, finalmente, una etapa de redención. En ese sentido, señaló: “Esta es una historia de mujeres y el realismo mágico, y Esteban conecta más con el realismo trágico, ya que se da cuenta de las cosas más importantes de la vida cuando ya no hay marcha atrás, y esa es una de las cosas más trágicas”.

Herrera también destacó el valor cultural de la producción en el contexto actual. “Esta historia viene a reforzar nuestra identidad latinoamericana en un momento clave, en el que debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, de lo que significa ser latinoamericano en una sociedad polarizada. Más que nunca, debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, de nuestra tierra”, afirmó. La serie cuenta con un elenco iberoamericano y busca ofrecer una lectura contemporánea de una obra clave de la literatura en español.