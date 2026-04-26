Karol G de luto: muere su tía Teresa y se filtran imágenes del velorio

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

La cantante Karol G atraviesa un momento familiar tras la muerte de su tía Teresa el 22 de abril en Colombia. La noticia fue confirmada por sus hermanas en redes sociales. Mientras tanto, la artista no se ha pronunciado, lo que ha generado reacciones entre sus seguidores.

La familia de Karol G lamenta la muerte de su familiar

La familia Giraldo Navarro confirmó el fallecimiento de Teresa a través de publicaciones en redes sociales. La primera en comunicar la noticia fue Jessica Giraldo Navarro, quien compartió un mensaje acompañado de una fotografía en homenaje a su tía.

Karol G de luto.Internet

“El cielo está de fiesta. Diosito recibe hoy a uno de los angelitos más especiales que nos prestó aquí en la tierra. Te amamos, tía hermosa. Tu partida nos deja un vacío inmenso”, escribió en su cuenta oficial.

A este mensaje se sumaron otras publicaciones de las hermanas de la cantante, quienes recordaron a Teresa mediante imágenes y dedicatorias. En paralelo, usuarios en redes sociales enviaron mensajes de apoyo a la familia, expresando condolencias ante la pérdida.

Hasta el momento, Karol G no ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido. Su ausencia en redes ha generado comentarios divididos. Algunos internautas cuestionaron su silencio, mientras que otros lo interpretan como una forma de llevar el duelo en privado.

No se han dado a conocer detalles sobre la causa de la muerte. La familia mantiene esta información en reserva mientras continúa el proceso de despedida.

En plataformas digitales también circula un video en el que se observa a la cantante en el funeral, acompañando a sus familiares durante la ceremonia.