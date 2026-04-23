Mar Rendón publica su primera web oficial: ¿qué sorpresas prepara?

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

La cantante guayaquileña Mar Rendón sigue haciendo ruido. Aunque ha estado alejada del ámbito musical por problemas legales con su disquera Intergroup Records, la rockera abre una nueva ventana para mantenerse cerca de sus fanáticos, se trata de su página web: www.marrendonmusica.com, que ya está disponible en Internet.

¿Cuál es la nueva sorpresa de Mar Rendón?

Con el anuncio de su primera página web, dispone de un nuevo espacio cibernético con información oficial sobre su carrera y una dinámica pensada para su audiencia. Allí también, la intérprete de ‘Querida’, habilitó una encuesta en la que sus seguidores pueden votar por las cinco canciones que desean escuchar en vivo.

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Mar escribió en su Instagram lo siguiente: “Les cuento que en estos meses he aprendido a hacer muchas cosas nuevas. Entre esas, una página web en donde podrán votar por las 5 canciones que más quisieran escucharme cantar en vivo”. Con este mensaje, deja entrever que trabaja en lo que sería su primer show solista.

En la página web también está disponible un newsletter para quienes deseen suscribirse y recibir información sobre eventos, votaciones y novedades de su carrera.

En paralelo, Rendón muestra un cambio en su imagen pública, con un nuevo look y un estilo más rudo, alineado con esta etapa.

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¿Cuál es el problema legal de Mar Rendón?

La creación de esta plataforma también responde a un contexto complejo. Mar Rendón busca de esta manera mantener su carrera artística pese a los problemas legales que mantiene con su disquera. Una nueva reacción ha generado la disputa legal entre la artista ecuatoriana y la empresa discográfica Intergroup Records, con la que actualmente está firmada.

La cantante guayaquileña respondió al comunicado público que la disquera difundió el miércoles 15 de abril, en el que se la acusa de “apartarse de los compromisos adquiridos”, luego de que ella cuestionara en redes sociales sus contratos iniciales y denunciara un deterioro del clima laboral tras buscar su expansión profesional.

“Intergroup pretende esconderse detrás de una cláusula de confidencialidad para controlarme y silenciarme”, denuncia la artista. “Según el comunicado a la opinión pública emitido por ellos, y al cual mi equipo legal ya dará respuesta oportuna, han cumplido con todas sus obligaciones”. Pero la realidad es totalmente lo opuesto, insiste la cantante.

La cantante nacional dio a conocer los desacuerdos que tiene con su disqueraInstagram

Para esclarecer la disputa, Mar incluso propuso a Diana Montes, fundadora del sello, revelar “las comunicaciones intercambiadas, para así evidenciar cuál es la verdadera historia y que la verdad se sostenga por sí misma”. La intérprete añade: “Ya no tengo nada que ocultar”.

El martes 14 de abril, la artista publicó un video en Instagram en el que aseguró que afronta dificultades en su carrera, lo que ha derivado en una pausa artística. Aunque no mencionó directamente a la disquera en ese momento, sí la responsabilizó por las irregularidades señaladas.

Ahora afirma: "Por tercera vez me amenazan con iniciar acciones legales“, según un correo que la cantautora habría recibido el jueves 16 de abril.

“Me exigen que elimine mi video Rompiendo el silencio y que publique otro diciendo que todo lo que conté es mentira. Y que me retracte públicamente. No solo quieren que me calle, quieren que mienta”, agrega.