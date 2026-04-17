Eugenio Derbez reacciona al anuncio de Mar Rendón y le ofrece ayuda

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Mar Rendón anunció esta semana una para en su carrera musical por problemas con su discográfica.

Eugenio Derbez respondió al video publicado en Instagram y le ofreció ayuda a la cantante ecuatoriana.

Ambos tenían un vínculo previo cuando Derbez decidió impulsar su carrera en 2023.

Eugenio Derbez ha vuelto a respaldar públicamente a la ecuatoriana Mar Rendón. Es que el actor mexicano se hizo presente en el momento difícil que vive la cantante, quien esta semana anunció una para en su carrera por diferencias con su discográfica, Intergroup Records.

"Actualmente me encuentro en una situación en la que afirman no podría lanzar música libremente, no podría desarrollar mi proyecto libremente como lo he hecho durante años y no tengo control sobre decisiones fundamentales de mi carrera en lo absoluto", fue parte de lo que explicó la artista en un video publicado en Instagram.

“He intentado resolver esto por todas las vías posibles de forma profesional y de buena fe. Lamentablemente las condiciones que se me han planteado para poder continuar o salir de esta relación no son razonables transparentes ni sostenibles”, agregó.

Respaldo de Eugenio Derbez a Mar Rendón

Es justamente en esa publicación donde Derbez se hizo presente. El mexicano escribió un comentario en el video y se puso a las órdenes de la joven ecuatoriana. "¿Qué pasó Mar? ¿Cómo te ayudamos?", fue lo que puso el famoso actor.

A lo que Rendón le respondió ahí mismo: "Gracias papá Eugenio. Lo único que quiero es seguir haciendo música como lo he hecho toda mi vida. Y hoy no puedo". Hasta el momento, Derbez no volvió a contestar en esa publicación.

La postura de la discográfica sobre Mar Rendón

Tras este pronunciamiento de la cantante, Intergroup Records reaccionó y respondió. Según la compañía, la artista habría decidido apartarse de manera unilateral de los compromisos previamente adquiridos, sin una justificación jurídica válida, desconociendo los términos establecidos en el contrato que regula la relación entre ambas partes.

Asimismo, la empresa señala que Mar Rendón ha sido tratada en todo momento con respeto, dignidad y profesionalismo. En este contexto, precisa que posibles diferencias de carácter artístico o creativo no constituyen un incumplimiento contractual ni justifican el desconocimiento de obligaciones legalmente adquiridas.