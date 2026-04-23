Condones más caros: suben hasta 30% por guerra en Irán y cierre del estrecho de Ormuz

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Preservativos suben hasta 30% por guerra en Irán y bloqueo de Ormuz





Karex confirma alza por costos de petróleo, materiales y transporte global

Expertos alertan impacto en salud por menor acceso a condones en programas

El precio de los preservativos subirá entre 20% y 30% a nivel global por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz. La empresa Karex, mayor fabricante del mundo, confirmó el incremento por el alza en materias primas, energía y transporte. El impacto ya alcanza la cadena de suministro y podría afectar el acceso a estos productos en programas de salud.

En Ecuador ya se comienza a sentir los estragos de esta guerra. A partir del 12 de abril de 2026, los precios de los combustibles en Ecuador subieron. La gasolina Extra y Ecopaís superaron los $3 dólares por galón, mientras que el diésel premium aumentó a casi $3 y la gasolina Súper Premium 95 llegó a $4,819. Este ajuste responde a la eliminación de subsidios y al aumento del precio internacional del petróleo.

La guerra en Irán comienza a impactar en productos de uso cotidiano. Karex, compañía con sede en Malasia y principal fabricante de preservativos a nivel global, anunció que elevará sus precios hasta un 30% ante el incremento de costos en su cadena de producción.

“La situación es muy delicada. Los precios de las materias primas, de los materiales, son elevados. No nos queda más remedio que trasladar el coste a los clientes”, señaló Goh Miah Kiat, director ejecutivo de la empresa en un comunicado.

El petróleo influye en la producción de preservativos porque interviene en materiales como el látex sintético, el nitrilo y los lubricantes.Canva

¿Por qué subirán los precios del petróleo?

El encarecimiento responde al aumento en el precio del petróleo, que afecta directamente a materiales como el nitrilo, el látex sintético y los lubricantes utilizados en la fabricación.

A esto se suma el incremento en los costos de transporte marítimo, derivado del bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético mundial. Expertos advierten que cualquier interrupción en esta zona genera efectos en cadena que alcanzan a múltiples industrias.

Karex es el mayor productor de preservativos del mundo

Karex produce más de 5.000 millones de preservativos al año y abastece a marcas comerciales y sistemas públicos de salud, como programas internacionales de prevención. Este aumento de precios podría impactar directamente en la disponibilidad de estos productos en campañas sanitarias.

Desde el ámbito de la salud pública, ya se advierten posibles consecuencias. A nivel de salud pública, los expertos mencionan que se prevén complicaciones en su adquisición.

El escenario plantea un riesgo en el acceso a métodos de prevención de infecciones de transmisión sexual y planificación familiar, especialmente en contextos con menor capacidad de respuesta ante el alza de precios.