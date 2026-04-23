Correa expone lista de autoridades que votaron por Encalada y anuncia expulsiones en la RC5

El expresidente Rafael Correa publicó una lista de autoridades locales que, según él, respaldaron la elección de Carlos Encalada como nuevo prefecto del Guayas, tras la renuncia de Marcela Aguiñaga. Correa calificó el proceso como una “maniobra inmoral” y advirtió que los integrantes de la Revolución Ciudadana (RC5) que votaron a favor serán expulsados del movimiento.

Correa endurece postura tras elección en Guayas

La madrugada del 23 de abril de 2026, Correa difundió en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje en el que cuestionó la designación de Encalada, quien fue elegido por el Consejo Provincial con 28 votos a favor.

El exmandatario aseguró que varias autoridades de la RC5 “se prestaron” para lo que calificó como una “atrocidad”, pese a que —según indicó— la línea del movimiento era no respaldar esa decisión. Además, hizo un llamado a concejales y miembros de juntas parroquiales a denunciar lo que considera una “jugarreta”.

"Por supuesto, la lista la encabezan Marcela Aguiñaga y el exviceprefecto Carlos Serrano, que se han prestado para esta atrocidad. Las autoridades de la RC5 que votaron por esta barbaridad -varias no asistieron, como era la línea partidista- serán expulsadas del partido. Le hacemos un llamado a nuestros concejales y miembros de juntas parroquiales guayasenses a denunciar esta escandalosa jugarreta. A los guayasenses en general, el llamado a repudiar y a no dar ni un solo voto para esta gente. Si permitimos tanta burla, deshonestidad y cobardía, nos quedaremos sin país", dice el mensaje con la lista completa.

Las autoridades señaladas por Correa

En su publicación, Correa enumeró a las autoridades que habrían votado a favor de Encalada. Entre ellas figuran:

Marcela Aguiñaga

Carlos Serrano

Luis Suárez (alcalde de Palestina)

Mabel Tenesaca (alcaldesa de El Triunfo)

Nery Jaramillo (alcalde de Pedro Carbo)

Sandy Gómez (alcaldesa de Balao)

Viviana Olivares (alcaldesa de Yaguachi)

Valeria Calderón (presidenta de Mariscal Sucre)

Yolanda Mendoza (presidenta de Progreso)

William Pérez (presidente de Pedro J. Montero)

También incluyó a autoridades de otras organizaciones políticas, como:

Wilson Cañizares (alcalde de Daule)

Juan Carlos Rivera (alcalde de Naranjal)

Isidro Morán (alcalde de Lomas de Sargentillo)

Ubaldo Urquizo (alcalde de Santa Lucía)

Alex Quinto (alcalde de Colimes)

Pedro Orellana (alcalde de Marcelino Maridueña)

Luis Vargas (alcalde de Isidro Ayora)

Ángela Herrera (alcaldesa de Jujan)

Cristian Suárez (alcalde de Naranjito)

Mafer Vargas (alcaldesa de Simón Bolívar)

Milton Moreno (alcalde de Salitre)

Alfonso Solís (presidente de Santa Rosa de Flandes)

Dolores Cabrera (alcaldesa de Balzar)

María Belén Candado (alcaldesa de Nobol)

Luis Chonillo (alcalde de Durán)

Yilda Rivera (concejala de Samborondón)

Liliana Zimbala (presidenta de Tenguel)

Hilda Castro (presidenta de El Limonal)

Rodolfo Cantos (alcalde de El Empalme)

Crisis interna en la Revolución Ciudadana

El pronunciamiento de Correa evidencia una fractura dentro de la Revolución Ciudadana en Guayas. Según el exmandatario, al menos 12 autoridades que llegaron al cargo por ese movimiento votaron a favor de Encalada, contrariando la postura partidista.

El líder político advirtió que estas acciones tendrán consecuencias disciplinarias, incluyendo la expulsión de quienes respaldaron la designación.

Contexto de la elección

Carlos Encalada fue elegido como viceprefecto y asumirá la Prefectura del Guayas tras la salida de Aguiñaga, en una sesión que contó con apoyo unánime del Consejo Provincial.

La decisión ha generado tensiones políticas en la provincia y dentro del correísmo, que ahora enfrenta uno de sus momentos de mayor división interna en el ámbito local.