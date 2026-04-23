Carlos Encalada: los retos del futuro prefecto del Guayas

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe Carlos Encalada es el nuevo viceprefecto de Guayas, tras la renuncia de Carlos Serrano

de Guayas, tras la renuncia de Carlos Serrano Él será prefecto desde el 14 de mayo , cuando se haga efectiva la salida de la prefecta Marcela Aguiñaga, quien presentó su renuncia anticipada

, cuando se haga efectiva la salida de la prefecta Marcela Aguiñaga, quien presentó su renuncia anticipada Su elección generó rechazo de la Revolución Ciudadana y de su líder, el expresidente Rafael Correa

Este jueves 23 de abril de 2026 empezará la transición administrativa del nuevo viceprefecto del Guayas, Carlos Encalada Villacís, quien fue electo un día antes como reemplazo de Carlos Serrano Bonilla.

Encalada será prefecto desde el 14 de mayo, cuando sustituya a Marcela Aguiñaga, quien presentó su renuncia anticipada al cargo, argumentando problemas familiares.

¿Qué retos tendrá Carlos Encalada en Guayas?

"La idea es trabajar en los ejes viales, el eje productivo. Revisar los temas de riesgo que tenemos: hay alertas del fenómeno de El Niño y problemas de dragados. Hay que empaparnos de los temas para irlos manejando y ejecutando", dijo el nuevo funcionario tras la posesión.

Uno de los temas a resolver será el de encontrar a su propio reemplazo cuando sea prefecto. El viceprefecto dijo a EXPRESO que "tomará su tiempo" escoger la terna.

Él completará el periodo de Aguiñaga, que concluirá el 14 de mayo de 2027. El próximo 29 de noviembre serán las elecciones seccionales, que incluye a las prefecturas.

Quinto Puente, concesiones y mancomunidad de Guayas



Uno de los proyectos que ha liderado Aguiñaga ha sido la recuperación de la cuenca del río Guayas, a través de una mancomunidad con Cañar, Los Ríos, Manabí, Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo.

En enero del 2026, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) entregó una asistencia técnica no reembolsable, de 450.000 dólares, a la mancomunidad.

Desde antes de su renuncia anticipada, la aún prefecta tuvo polémicas con el Gobierno de Daniel Noboa, por la construcción del Quinto Puente y la prórroga, por 30 años, a la concesiones viales en la provincia.

Encalada tendrá que gestionar obras en la provincia, tales como vías, puentes, muros, albarradas y sistemas de drenaje en zonas vulnerables, tomando en cuenta que se prevé el fenómeno de El Niño en 2026.

Proyectos sociales en la Prefectura del Guayas

Uno de los proyectos del Gobierno provincial es el sistema “Cuidado del Guayas – Cuidando Vidas”, que promueve la redistribución del trabajo no remunerado de cuidado, principalmente realizado por mujeres.

Encalada presidió la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos (2022-2026) y fue gerente de Producción en Surgesa S.A., responsable de la comercialización y exportación de banano orgánico.