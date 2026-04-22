Los últimos cartuchos de Marcela Aguiñaga antes de salir de la Prefectura del Guayas

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Marcela Aguiñaga atraviesa la fase final de su administración en la Prefectura del Guayas con la ejecución de intervenciones en infraestructura, asistencia ciudadana y formalización de proyectos interprovinciales. El cierre de su agenda territorial ocurre a pocas horas de que el Consejo Provincial sesione, este miércoles 22 de abril de 2026, para elegir al nuevo viceprefecto, el funcionario que asumirá la titularidad de la entidad tras la salida definitiva de Aguiñaga el próximo 14 de mayo.

Intervenciones viales y asistencia territorial

Durante sus últimas semanas de gestión, la entidad provincial reportó el avance de proyectos de infraestructura en zonas de influencia agrícola. Se ejecutó la habilitación de 8,1 kilómetros de carpeta asfáltica en la vía Casas Viejas, y se notificó un 85 % de avance en la ruta Lorenzo de Garaicoa–Simón Bolívar, cuya intervención representa una asignación de 6 millones de dólares. También se destinaron insumos agroecológicos para agricultores de Santa Lucía y Daule.

En el eje de servicios, el despacho mantuvo la operatividad del programa Agua Segura, con la reciente dotación de tanques de almacenamiento en sectores vulnerables de Balzar, como parte de una planificación que abarca 20.000 unidades en la provincia.

A esto se sumaron operativos médicos visuales en el sur de Guayaquil y la instalación de atención integral y un comedor provincial en la cooperativa Una Sola Fuerza, en el cantón Durán.

Competencias y el futuro de la cuenca hídrica

En el plano institucional, la acción de mayor envergadura antes de la transición fue la inscripción formal de la mancomunidad para el rescate de la cuenca del río Guayas (MANC-072-2026-CNC). El organismo agrupa a siete provincias y cuenta con una cooperación técnica de 450.000 dólares financiados por la CAF.

Sin embargo, desde el sector técnico y urbanístico advierten que la inestabilidad administrativa provocada por las renuncias de Aguiñaga y del exviceprefecto Carlos Serrano amenaza la ejecución operativa del acuerdo.

La prefecta Marcela Aguiñaga, haciendo un recorrido con su homóloga de Cotopaxi, Lourdes Tibán.CARLOS KLINGER

La viabilidad de este plan interprovincial y el avance de los contratos vigentes recaerán exclusivamente sobre la nueva autoridad que logre los votos necesarios en el bloque del Consejo Provincial este miércoles.