Corte Constitucional faculta a Daniel Noboa para convocar el referéndum del CPCCS

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Próximo referéndum El máximo tribunal certificó que el Ejecutivo cumplió los requisitos previos.

El plebiscito busca que el Parlamento asuma el nombramiento de entes de control.

Si la propuesta se aprueba en las urnas, los concursos actuales quedarán desiertos.

La Corte Constitucional (CC) emitió este 21 de abril de 2026, un dictamen favorable que autoriza al presidente de la República, Daniel Noboa, a continuar con el procedimiento legal para convocar a un plebiscito nacional.

El objetivo central de la enmienda es retirar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la potestad de designar a las autoridades de control estatal y transferir dicha competencia técnica a la Asamblea Nacional.

Consecuencias administrativas y traslado de competencias

La resolución judicial certifica el cumplimiento de las medidas contenidas en el dictamen previo (9-25-RC/26A). Con este aval, el Ejecutivo tiene la vía libre legal para expedir el decreto correspondiente que oficialice la consulta popular, cuyo desarrollo en las urnas coincidirá con los comicios seccionales programados para el 29 de noviembre.

El cambio de jurisdicción en las designaciones plantea un reordenamiento inmediato del poder público. La modificación normativa obligará a los bloques legislativos a asumir el costo político y la responsabilidad directa frente a los nombramientos de figuras clave como el contralor o la fiscal general.

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general del Estado.CORTESÍA/CPCCS

Una vez que la enmienda reciba luz verde en las urnas, el Gobierno central estará obligado a remitir los proyectos de ley secundarios para viabilizar su ejecución a partir de diciembre.