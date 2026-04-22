Correa arremete contra Aguiñaga y la acusa de entregar la Prefectura del Guayas al Gobierno de Noboa

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Correa arremete contra Aguiñaga Correa denuncia que el nuevo viceprefecto responde a la administración nacional.

El líder político amenaza con separar a las autoridades correístas que apoyaron la terna.

Se atribuye la renuncia a presuntas intimidaciones por contratos viales de la entidad.

El expresidente y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, emitió un ultimátum político y administrativo tras la designación unánime de Carlos Encalada como nuevo viceprefecto del Guayas. El exmandatario rechazó el procedimiento ejecutado en el Consejo Provincial y calificó el proceso de transición como una cesión institucional de la administración local hacia el Ejecutivo central.

Acusaciones de presión y cesión institucional

Las declaraciones surgen horas después de que Marcela Aguiñaga, en el auditorio provincial, descartara responder a los cuestionamientos previos del líder de la Revolución Ciudadana (RC5). A través de sus plataformas digitales, Correa argumentó que la renuncia y posterior cabildeo de la funcionaria saliente responderían a presiones contractuales por la concesión de la red vial a Conorte y Concegua hasta 2054, marcando una ruptura pública en la cúpula de la organización política.

Correa expuso una teoría que vincula la renuncia de la actual prefecta con un presunto escenario de coacción ejecutado desde el Gobierno Nacional. Según el exmandatario, el mecanismo de presión se centraría en auditorías o acciones legales derivadas de la concesión vial otorgada a la compañía Hidalgo & Hidalgo.

No obstante, Correa desestimó este argumento, recordando que dicha concesión fue aprobada por unanimidad en el Pleno. Bajo esta premisa, catalogó el traspaso de mando como un acto injustificable, afirmando que la Prefectura fue entregada a la administración de Daniel Noboa. En su pronunciamiento, definió a Carlos Encalada como un "alfil" del oficialismo y calificó la transición como un fraude que perjudica a la provincia.

Ultimátum a los consejeros provinciales

El conflicto trasciende la figura de Aguiñaga y abarca al bloque de alcaldes y presidentes de juntas parroquiales afines a la Revolución Ciudadana. Dado que el Consejo Provincial respaldó de forma unánime la candidatura de Encalada —incluyendo los votos de las autoridades de la RC5—, Correa lanzó una advertencia directa sobre el futuro partidista de los delegados.

El exmandatario exigió la expulsión inmediata de cualquier autoridad de su bancada que haya avalado la designación con su voto, argumentando que no se permitirá la permanencia de perfiles que cedan ante presiones del poder central. "Ni un solo voto a los que se prestaron a este atraco. Seremos menos, pero seremos más", sentenció a través de su cuenta de X, anticipando una depuración en las filas de la organización territorial en Guayas.