Blanca López: “Entregar la Prefectura del Guayas a ADN es un atropello a la voluntad popular”

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves La elección del nuevo viceprefecto del Guayas abrió un nuevo frente político en la provincia, con cuestionamientos al rol de ADN.

La Revolución Ciudadana advirtió que sancionará a alcaldes y delegados que no se alineen con su postura en este tipo de decisiones.

Rafael Correa arremete contra Marcela Aguiñaga y la acusa de entregar la Prefectura del Guayas al Gobierno de Noboa



La elección del nuevo viceprefecto del Guayas abrió un nuevo frente político en la provincia y dejó en evidencia las tensiones dentro de la Revolución Ciudadana (RC). En ese escenario, la concejal de Guayaquil, Blanca López, se sumó al pronunciamiento del movimiento con una postura sobre lo ocurrido, y que se suma a las emitidas durante este día por el expresidente Rafael Correa y otros militantes del movimiento.

“La coherencia y principios no se negocian ni se alinean a coyunturas, se defienden siempre”, escribió López, en medio del debate que se instaló tras la designación de Carlos Encalada como viceprefecto.

El origen del conflicto

El Consejo Provincial del Guayas eligió por unanimidad a Encalada para ocupar la Viceprefectura, luego de la renuncia de Carlos Serrano el pasado 10 de abril, como lo publicó EXPRESO. El movimiento correísta cuestiona ese resultado porque considera que ese espacio forma parte de la representación política que obtuvo en las urnas.

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López también se refirió a ese punto: sostuvo que la Prefectura del Guayas fue ganada por la Revolución Ciudadana con su estructura política y militancia, y que lo ocurrido implica ceder ese control a otra fuerza, en referencia a Acción Democrática Nacional (ADN).

"La Prefectura la obtuvo la Revolución Ciudadana con un trabajo impulsado por la militancia y cuadros políticos que lideraron la contienda electoral. Que hoy se entregue a ADN es un atropello a la voluntad popular. Hoy acompañamos a Gabriela Rivadeneira, quien fue muy clara: quienes se presten, no tendrán cabida en nuestro movimiento", señaló.

El tema se trató públicamente en una rueda de prensa realizada en el hemiciclo de La Rotonda, en el Malecón 2000. Allí estuvo Gabriela Rivadeneira, presidenta de la RC, junto a concejales de Guayaquil, entre ellos Blanca López, Fabián Espíndola y Emily Vera.

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Rivadeneira habló de posibles sanciones para autoridades vinculadas al movimiento —alcaldes y delegados de GAD— que no se mantengan dentro de la línea política en este tipo de decisiones. También mencionó que este episodio permitirá ver quiénes siguen dentro del proyecto y quiénes no, antes de las elecciones de 2026.

“No tendrán cabida”

En ese mismo espacio, se planteó que quienes se aparten del movimiento en votaciones como esta enfrentarán consecuencias internas. López respaldó esa posición y acompañó a Rivadeneira en el mensaje político que se dio desde Guayaquil.

Rivadeneira anunció que el 4 de mayo el movimiento definirá con qué organizaciones participará en los comicios de noviembre de 2026, una decisión que depende del cierre del registro de organizaciones políticas previsto para el 3 de mayo.

Crisis en Guayas: Correa acusa entrega política de la Prefectura a Noboa

El expresidente Rafael Correa lanzó críticas contra la prefecta Marcela Aguiñaga en medio de la crisis institucional en la Prefectura del Guayas. Según su postura, la salida de las autoridades provinciales no responde únicamente a decisiones personales, sino a un contexto político marcado por presiones externas y disputas de poder.

Correa acusó directamente a Aguiñaga de haber “entregado” la Prefectura al gobierno del presidente Daniel Noboa, lo que calificó como un atropello político. Desde su visión, este proceso refleja una estrategia para que el Ejecutivo tome control de la institución provincial, debilitando la autonomía local y el resultado electoral.

El exmandatario también insistió en que tanto Aguiñaga como el viceprefecto Carlos Serrano habrían sido objeto de amenazas o persecución, lo que habría influido en sus decisiones de dejar sus cargos. A su criterio, estas acciones forman parte de un escenario más amplio que afecta la estabilidad democrática en el país.

La controversia se produce en un momento de incertidumbre en la Prefectura del Guayas, tras la renuncia de sus principales autoridades y sin claridad inmediata sobre la sucesión. Este contexto ha intensificado el enfrentamiento político entre el correísmo y el gobierno actual, elevando la tensión en el escenario nacional.