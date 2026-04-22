Andreína Lamota mató a su amiga: ADN confirmó el vínculo en caso de desaparición

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Policía identifica por ADN a mujer desaparecida en 2022 y confirma muerte violenta.

Investigación vincula el crimen a Andreína Lamota, amiga de la víctima y ya sentenciada.

Caso se esclarece en Guayaquil tras análisis forense de Dinased y pruebas genéticas.

La Policía logró identificar a Jeniffer Juliana Banguera Cornejo, reportada como desaparecida desde enero de 2022, tras un proceso de análisis forense y pruebas genéticas que confirmaron que fue víctima de una muerte violenta. El caso permanecía abierto desde hace más de tres años.

La información fue difundida por John Reimberg en su cuenta de X, donde detalló que el trabajo permitió cerrar uno de los procesos de desaparición más antiguos que seguían en investigación.

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Análisis forense permitió identificar un cuerpo

El esclarecimiento del caso se concretó gracias al trabajo técnico‑científico de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased).

Los especialistas realizaron análisis forenses exhaustivos y pruebas de ADN, que establecieron una compatibilidad genética concluyente entre Banguera Cornejo y un cuerpo recuperado previamente sin identificación, registrado como 'NN'. Con estos resultados, las autoridades confirmaron de manera oficial la identidad de la víctima y determinaron que su muerte fue violenta.

Investigación vincula el caso con otro crimen en Guayaquil

Las diligencias policiales permitieron establecer que este crimen guarda relación con otro hecho violento ocurrido en Guayaquil. La investigación determinó la responsabilidad y participación directa de Andreína Geomara Lamota Solís en ambos casos.

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Según el reporte, las autoridades identificaron un patrón de extrema violencia que llevó a vincular a la misma autora en los dos incidentes investigados.

Sentencia por asesinato de su madre en Sauces 9

Andreína Geomara Lamota Solís fue sentenciada el 20 de febrero de 2026 por el asesinato de su madre, un crimen ocurrido en octubre de 2025 en el sector Sauces 9, al norte de Guayaquil.

Ese proceso judicial ya había concluido cuando los investigadores confirmaron su relación con la muerte de Jeniffer Juliana Banguera Cornejo, lo que permitió cerrar ambos expedientes.

De acuerdo con la información difundida por el propio Reimberg, Lamota Solís se encuentra recluida en el centro de privación de libertad La Roca, donde cumple su sentencia. Las autoridades la catalogan como una persona de alto peligro.

Con la identificación de la víctima y la vinculación judicial de los hechos, la Policía dio por concluidas las investigaciones, poniendo fin a un caso de desaparición que se mantenía sin resolver desde 2022.