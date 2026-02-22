Justicia llega, pero golpea a la familia de Andreína Lamota

El abogado del progenitor de la sentenciada reveló ha tenido afectaciones emocionales. El padre no apelará la sentencia

Escena. El departamento ubicado en Sauces, al norte de Guayaquil, fue el sitio donde se cometió el insólito hecho. Vecinos no lo podían creer.

La condena de 40 años de prisión impuesta a Andreína Lamota. ha provocado emociones encontradas en su padre. Aunque desde el inicio su postura frente al crimen de su exesposa y madre de sus tres hijos, Martha Solís, fue que la verdad saliera a la luz, hubo momentos en los que consideró imposible que su propia hija fuera responsable de un hecho tan macabro.

Sin embargo, las pruebas halladas en su teléfono celular, el peritaje psicológico realizado por un experto del Consejo de la Judicatura y otros indicios presentados en su contra fueron suficientes para que el tribunal dictara la condena el viernes 20 de febrero.

“Nosotros estamos en medio, porque al final el padre también es víctima, pero al mismo tiempo es el padre de la procesada. Indudablemente, el sentimiento compartido es evidente: pierde a la madre de sus hijos, pero también pierde prácticamente a su hija, ya que ha sido sentenciada a 40 años. Con el promedio de vida en nuestro país, esto prácticamente representa el final”, comentó el abogado Jorge Llivisaca, quien patrocinó durante el proceso al padre de Andreína.

El defensor explicó que desde el inicio del juicio se advirtió que esa sería la pena probable, debido a la existencia de agravantes contempladas en la ley y a los elementos que demostraban la participación de la procesada en el delito.

“Se reunieron todos los requisitos para aplicar las agravantes. La defensa de la procesada no presentó pruebas; únicamente mantenían la expectativa de que ella rindiera su testimonio, pero decidió acogerse a su derecho constitucional al silencio”, señaló.

Andreína se encuentra en prisión y pese a su confesión aún no se ha dictado la sentencia condenatoria en su contra. CORTESÍA

Con estos antecedentes, el proceso concluyó con la sentencia, sin perjuicio del recurso de apelación que pueda presentar en la Corte Provincial.

Una famila sin consuelo

No obstante, el padre de Andreína confirmó que no presentará apelación. “De no existir recursos legales, la sentencia quedará ejecutoriada conforme a lo establecido por la ley. En caso de apelar, eso no significaría solicitar una pena mayor para ella”, explicó el jurista.

El abogado añadió que el padre de la sentenciada se encuentra profundamente afectado emocionalmente. Indicó que, tras el proceso, el hombre permanecía desconcertado y en algunos momentos desorientado en tiempo y espacio, con vacíos de memoria relacionados incluso con las búsquedas que realizó cuando su exesposa estaba desaparecida.

“Está destrozado. Si bien pide justicia, esa justicia también implica que su hija esté condenada a 40 años de cárcel. Sus hermanas viven una situación similar; incluso evitaron conectarse a ciertas audiencias debido al dolor familiar”, agregó.

El cuerpo de Martha Solís fue encontrado desmembrado dentro de una lavadora y un tacho azul el pasado 16 de octubre, tras permanecer varios días desaparecida. Las investigaciones de la Policía y la Fiscalía permitieron recopilar evidencias que derivaron en la sentencia.

Entre los elementos analizados constaron búsquedas realizadas desde el celular relacionadas con la manipulación de cuerpos, cómo evitar olores y otros contenidos que, según la Fiscalía, evidenciaron la autoria del crimen.

Caso. Sobre Andreína también recae la sospecha de la desaparición de su amiga Jennifer Banguera, desaparacida en 2022.

