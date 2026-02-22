Crimen en Sauces: Así reaccionó Andreína Lamota al escuchar su sentencia de 40 años

La mujer, que desmembró el cuerpo, averiguó horarios de recolección de basura, en este sector de Guayaquil, según Fiscalía

Andreína Lamota nunca ha mostrado arrepentimiento por matar a su madre, en Guayaquil, en 2025. Su perfil psicológico es de una persona sin enfermedades mentales, según especialistas.

Andreína Lamota recibió una condena de 40 años de prisión, la pena máxima que existe en Ecuador, y mantuvo la misma aparente serenidad con la que el pasado 30 de octubre confesó el asesinato de su madre, Martha Solís, ante el perito del Consejo de la Judicatura, Juan Montenegro.

Así lo describió el abogado Jorge Llivisaca, defensor del padre de Lamota y exesposo de la fallecida, en declaraciones a EXPRESO. La sentencia contra la mujer de 32 años fue dictada el 20 de febrero.

El jurista explicó que la procesada, al parecer, mantuvo una actitud impasible durante toda la audiencia y no mostró reacciones visibles al momento de escuchar el fallo judicial.

Andreína Lamota estuvo presente, de manera telemática, durante la diligencia del 20 de febrero de 2026. CORTESÍA Y EXPRESO

Indemnización que deberá pagar Andreína Lamota

Lamota deberá pagar 2.000 salarios básicos unificados como reparación integral (equivalentes a 964.000 dólares) y una indemnización de $50.000 a favor de la víctima.

Martha Solís, de 49 años, fue hallada sin vida el 16 de octubre de 2025. Su cuerpo estaba desmembrado y oculto en una lavadora y un tacho azul, en su departamento ubicado en la ciudadela Sauces 9.

El jurista indicó que la Fiscalía sustentó su tesis acusatoria con base en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal, específicamente en los numerales 1, 2, 5 y 6, que contemplan circunstancias agravantes.

“La tomó con total tranquilidad, como si ya esperara la sentencia. No mostró gestos de frustración ni enojo y mantuvo una actitud serena durante toda la audiencia. La defensa no presentó pruebas relevantes y ella se acogió a su derecho constitucional al silencio. Durante la investigación se determinó que había realizado búsquedas en internet sobre la pena para una persona que comete homicidio”, señaló Llivisaca.

Por su parte, el fiscal a cargo de la investigación, Miguel Vélez, explicó a EXPRESO que la extracción de información de los teléfonos celulares fue clave dentro del proceso.

Según indicó, la procesada realizó búsquedas en Google sobre cómo desintegrar huesos, el uso de sal para evitar olores y consultas relacionadas con la recolección de basura, incluyendo a dónde son trasladados los desechos y qué se hace con ellos.

Además, señaló que utilizó el teléfono de su madre para enviar mensajes al exesposo, haciéndose pasar por ella y aparentando que seguía con vida cuando ya había ocurrido el crimen.

El fiscal añadió que, durante la evaluación psiquiátrica, la procesada manifestó no sentir remordimiento por lo sucedido.

La audiencia, que se desarrolló entre las 09:15 y las 10:30, estuvo dedicada únicamente a los alegatos finales y la lectura de la sentencia.

