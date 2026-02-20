Expreso
  Guayaquil

LAMOTA 2
Andreína Lamota asesinó y descuartizó a su madre, en un crimen que conmocionó en este sector del norte de la ciudad.CORTESÍA

Crimen en Sauces 9: Pena máxima para Andreína Lamota por matar a su mamá en Guayaquil

Delito se cometió en 2025: mujer guardó el cuerpo de su madre en una lavadora y usó Inteligencia Artificial para suplantarla

La justicia ecuatoriana aplicó este viernes 20 de febrero la máxima pena contra Andreína Lamota. La mujer fue hallada culpable del crimen de su madre, cometido el 17 de octubre de 2025.

Ese día, Lamota asesinó a su madre en el departamento que compartían en la ciudadela Sauces 9, en el norte de Guayaquil. La descuartizó y escondió las piezas humanas en una lavadora.

"Tribunal acoge las pruebas presentadas por la Fiscalía y dicta la pena máxima agravada de 40 años de pena privativa de libertad para Andreina L. S., como responsable del asesinato de su madre", publicó Fiscalía en su cuenta de la red social X.

"Las investigaciones determinaron que la ahora sentenciada –única procesada– actuó con alevosía y ensañamiento contra su madre, Martha S., cuyo cadáver fue hallado al interior de una lavadora en su domicilio, ubicado en Sauces 9, norte de Guayaquil", añadió la entidad.

Usó Inteligencia Artificial para suplantar a su mamá

Este crimen conmocionó a la comunidad no solo por la crueldad que lo caracterizó sino porque la asesina utilizó herramientas tecnológicas.

Antes de ser descubierta, Lamota dijo a sus familiares que su madre había desaparecido, y fabricó audios con Inteligencia Artificial para simular su voz.

Incluso, utilizó la vestimenta de su mamá para aparentar que era ella y así aparecer en videos de cámaras de seguridad, pero su mentira fue descubierta.

Finalmente, Lamota confesó el crimen de su madre. Hoy, el caso que conmocionó a Sauces 9 alcanzó justicia.

