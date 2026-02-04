Juicio a Andreina Lamota: testimonios clave en la primera jornada

El proceso judicial en el caso de Andreina Lamota, procesada por la muerte de su madre, continúa avanzando. Este martes 3 de febrero se instaló la audiencia de juicio, con la comparecencia de la Fiscalía, la defensa técnica de la procesada y el tribunal competente.

Durante esta primera jornada, que se desarrolló entre las 16:30 y las 19:30, se evacuaron varias pruebas presentadas por la Fiscalía, principalmente de carácter testimonial. En total, seis personas rindieron su versión ante el tribunal.

Entre los comparecientes estuvieron tres agentes aprehensores, así como personal policial que intervino en la investigación desde el momento en que la víctima fue reportada como desaparecida. Además, un perito especializado expuso elementos técnicos relacionados con el caso y el reconocimiento de evidencias.

En cuanto a la participación de la procesada, Andreina Lamota asistió a la audiencia de manera virtual, vía Zoom, debido —según se indicó— a disposiciones del tribunal y a consideraciones de seguridad. De igual forma, su hermano, quien tiene la calidad legal de víctima dentro del proceso, permaneció conectado durante toda la diligencia. El resto de los familiares no participó, ya que constan como testigos y solo podrán intervenir cuando sean convocados formalmente por la Fiscalía.

Andreína se encuentra en prisión y pese a su confesión aún no se ha dictado la sentencia condenatoria en su contra.

Respecto a una eventual declaración de Andreina, se precisó que aún no ha rendido su versión, dado que el procedimiento establece que primero se evacúen las pruebas presentadas por la Fiscalía. Una vez concluida esa fase, se dará paso a la actuación de la defensa, momento en el cual la procesada podrá decidir si hace uso o no de su derecho constitucional a declarar.

La audiencia fue suspendida y se reinstalará el próximo 10 de febrero, a las 16:30. Para esa fecha está previsto evacuar las pruebas pendientes, entre ellas dos peritajes adicionales y tres testimonios familiares, correspondientes al padre y a dos hermanos de la víctima.

De acuerdo con lo señalado por la defensa, existe la posibilidad de que el proceso probatorio concluya ese mismo día, considerando el avance registrado durante esta primera jornada.

Hasta el momento, no se han dado a conocer revelaciones nuevas o determinantes por parte de los peritos que rindieron su versión, más allá de la ratificación de los procedimientos policiales y técnicos realizados durante la investigación.

El atroz hecho

Andreina Lamota permanece detenida y procesada por la muerte de su madre, Martha Solís, cuyo cuerpo fue hallado el 16 de octubre de 2025 en su vivienda, ubicada en la ciudadela Sauces 9, al norte de Guayaquil. Según la investigación fiscal, la víctima, de 49 años, fue encontrada sin vida dentro del inmueble, y sus restos se hallaban en distintos recipientes del lugar.

Las indagaciones también señalan que la procesada habría intentado simular que su madre continuaba con vida, presuntamente mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial para imitar su voz en mensajes de audio. Asimismo, se investiga la posibilidad de que haya utilizado prendas similares a las de la víctima e incluso se haya hecho pasar por ella ante cámaras de seguridad, con el fin de sostener esa versión.

El caso continúa bajo seguimiento judicial, a la espera de que en la próxima audiencia se complete la presentación de pruebas y se definan los siguientes pasos dentro del proceso penal.

