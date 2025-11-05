Crimen en Sauces 9: Fiscalía revela nuevos detalles del caso Andreina Lamota

Andreina Lamota, señalada por la Policía como autora del crimen de su madre, no rindió su versión, pues se acogió al silencio

Fiscalía realiza pericia en el departamento de Sauces 9 donde ocurrió el asesinato de Martha Solís.

Una de las viviendas del sector de Sauces 9, ubicado al norte de Guayaquil, volvió a estar bajo la lupa de los investigadores policiales la tarde del miércoles 5 de noviembre. En el departamento donde hallaron el cuerpo de Martha Cecilia Solís Cruz, asesinada supuestamente por su hija Andreina Lamota, se realizó una nueva pericia judicial.

El proceso de reconocimiento del lugar de los hechos inició cerca de las 14:30 con el fiscal Miguel Vélez, quien encabeza la pesquisa en la que Lamota ha sido señalada como culpable, junto con agentes de la unidad de Criminalística y otro investigador a cargo. Todos ingresaron al departamento situado en el bloque 12.

“Ya estaba dispuesta en Fiscalía. Esto es solo reconocimiento del lugar; la reconstrucción es después, y en esta última deben estar presentes las partes procesales”, aclaró Vélez, fiscal de Personas y Garantías. Además, explicó que en este procedimiento se identificó la presunta escena del crimen, misma que ya estaba limpia.

Investigadores de Criminalística inspeccionan la escena del crimen en Sauces 9, Guayaquil. Joffre Flores

Sobre la revisión de otros posibles indicios de la participación de Andreina Lamota, como sus teléfonos celulares, aseguró que estos se encuentran en “explotación” y que, al momento de esta última pericia, no fueron revisados. “Estamos en la fase de extracción de información porque hay dos teléfonos”, agregó Vélez.

Por otra parte, la versión de la señalada fue tomada de manera digital; sin embargo, Lamota se acogió al silencio, y esta novedad también reposa en el expediente de la Fiscalía. Finalmente, el fiscal afirmó que aún no hay fecha para realizar la reconstrucción de los hechos.

¿Cómo estaba el ambiente entre los vecinos?

A pesar de que pocos días atrás circuló en redes sociales la información de que ciudadanos llegaban hasta los exteriores de la vivienda para fotografiar la residencia en la que supuestamente sucedió el crimen, la tarde del miércoles, aproximadamente a las 17:00, no se registró presencia de extraños.

Los vecinos, por su parte, tampoco se movilizaron en zonas cercanas. En cambio, el sitio ya aparece registrado en aplicaciones de geolocalización como “la casa de Sauces 9”; la ubicación es exacta y las indicaciones dirigen justo a la edificación.

