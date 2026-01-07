Dudas tras comparecencia de Godoy allanan camino al juicio: ¿Qué está en disputa?

ADN quiere ahondar en señalamientos a alcalde de Guayaquil. La RC exige que se califique el juicio político

Mario Godoy en la Asamblea durante su comparecencia por los señalamientos en su contra.

Más dudas que certezas. Esa es la conclusión entre los legisladores tras la comparecencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero esas dudas, según la bancada desde la que se las observe, responden a motivaciones distintas.

Godoy acusó a todos los que pudo durante su exposición y respondió, solo de forma parcial, a los cuestionamientos en su contra. Por ejemplo, abordó con cautela el audio que involucra a su ex director provincial de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor; y admitió que, en una etapa preprocesal, su esposa, Dolores Vintimilla, formó parte de la defensa del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. Esto no sin antes poner en duda el trabajo del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció las presiones de Gaibor.

Después de eso, Godoy pateó la discusión hacia acusaciones contra la Revolución Ciudadana, CREO y al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Dos lados de la comparecencia en disputa

A partir de ese punto se abrieron dos escenarios desde los cuales las fuerzas políticas mayoritarias de la Asamblea, ADN y el correísmo, buscarán encuadrar el eventual juicio político contra Godoy.

La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Tapia (ADN), señaló que, de todo lo expuesto por Godoy, le llamó la atención lo relacionado con el caso Triple A, que involucra al alcalde de Guayaquil.

“Nos ha llamado la atención muchas de las cosas que ha manifestado el señor Godoy, sobre todo en el caso Triple A y los temas en cuanto a un posible mensajero”, manifestó.

Desde el correísmo, en cambio, el interés se centra en la presunta presión ejercida sobre el juez anticorrupción, de la cual existe un audio atribuido a Gaibor.

La legisladora Viviana Veloz advirtió que “si el CAL dominado por el oficialismo no califica el juicio y pretende archivarlo diciendo que ‘no hay causal’, que el país lo tenga claro: estarán protegiendo a las mafias y no al Ecuador”.

La legisladora Ana Belén Tapia (ADN) es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y dijo que están listo en caso de que el CAL califique la solicitud contra Godoy. Foto: Matthew Herrera/ Expreso.

En ese contexto, el futuro del juicio político podría entramparse entre los señalamientos que pesan sobre Godoy y las denuncias formuladas por el propio presidente de la Judicatura, que en la práctica serían utilizadas por el oficialismo para arremeter contra el correísmo.

Las fuerzas minoritarias también tienen su postura

En medio, los legisladores de las fuerzas políticas minoritarias tienen su propia lectura. La asambleísta Mariana Yumbay (de Pachakutik), sostuvo que la comparecencia dejó más dudas que respuestas. “Dejó claro que los jueces están en completo abandono. No puede ser posible que esta primera función del Estado sirva para que laven la cara a algunas autoridades. No vino a dar respuestas, sino a blindarse y hacer acusaciones”.

Durante la comparecencia, además, un pedido llamó la atención. Godoy solicitó ser recibido en la Comisión de Fiscalización para “defender su honor”, lo que se interpretó como una intención se someterse al enjuiciamiento.

Sin embargo, para el asambleísta socialcristiano Otto Vera, esa predisposición podría estar más relacionada con un lapsus que con un interés real de ser interpelado. “Pienso que él se equivocó. Parece que tenía entendido que, por ‘default’, tenía iniciado un juicio político”, sostuvo Vera.

Pese a ello, la postura del PSC coincidió con la de otros legisladores en cuanto a que la comparecencia incrementó las dudas. En ese sentido, su partido respaldaría un juicio político para que, a través de las pruebas que se presenten, se determine si existió o no responsabilidad política de Godoy.

