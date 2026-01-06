Mario Godoy: fecha y hora de sesión del CAL para tratar solicitud de juicio político

Las denuncias son por posibles presiones a un juez del caso Euro 2024, en el que fue condenado el narco Jezdimir Srdan

Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, asistió el lunes 5 de enero de 2026 al pleno de la Asamblea Nacional.

El presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Niels Olsen, anunció la fecha y hora que sesionará el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para tratar la solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, así como la presentada en contra de cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

De acuerdo con la convocatoria difundida por Olsen, el CAL sesionará el jueves 8 de enero de 2026, a las 10:00, para conocer y resolver respecto a ambas solicitudes de juicio políticos presentadas por la bancada de la Revolución Ciudadana.

La convocatoria del CAL sucede luego de la comparecencia de Mario Godoy ante la Asamblea Nacional por denuncias de presiones dentro de la Judicatura en el caso de lavado Euro 2024, en el que fue condenado el narcotraficante Jezdimir Srdan, quien fue defendido, en la fase de investigación previa, por la esposa de Godoy, María Dolores Vintimilla.

El correísmo cuestiona la lentitud del CAL en caso de Godoy

Sin embargo, la Revolución Ciudadana denunció la lentitud del tratamiento del proceso de control político, generando tensión y cuestionamientos dentro y fuera de la Asamblea sobre la independencia judicial, la seguridad ciudadana y el compromiso real del gobierno sobre la lucha contra el narcotráfico.

Durante su intervención en el Legislativo, Godoy respondió a los cuestionamientos derivados de las denuncias del juez Carlos Serrano, quien señaló presiones del entonces director de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, para favorecer al narcotraficante Jezdimir Srdan. El caso activó alertas sobre el uso de estructuras administrativas para influir en decisiones judiciales.

Tras la comparecencia, la asambleísta de Revolución Ciudadana Viviana Veloz criticó la falta de acción del CAL y afirmó que las acusaciones contra el presidente de la Judicatura trascienden el ámbito personal. Señaló que la permanencia de Godoy en el cargo pone en riesgo al sistema de justicia y a la seguridad ciudadana.

Veloz dice que está en juego la justicia y la influencia del crimen organizado

Veloz advirtió que la vulneración de la independencia judicial afecta de forma directa a la población, en un contexto marcado por la violencia y la presencia del crimen organizado. A su criterio, la intromisión en la justicia abre la posibilidad de que personas vinculadas a estructuras criminales y al narcotráfico obtengan decisiones favorables.

La legisladora sostuvo que, si el CAL, con mayoría del oficialismo, decide archivar el juicio político bajo el argumento de que no existe causal, asumirá una responsabilidad política frente al país. Afirmó que una decisión de ese tipo favorecería a intereses ajenos a la seguridad del Estado.

El pedido de enjuiciamiento político permanece sin calificación, requisito previo para su envío a la Comisión de Fiscalización. Sin ese paso, la Asamblea no analiza el fondo de las acusaciones ni determina responsabilidades políticas. Sin embargo, Valentina Centeno, asambleísta del oficialismo y miembro del CAL indicó que en las próximas horas se hará la convocatoria para este viernes 9 de enero de 2026, aunque no es seguro que se incluya el pedido sobre Godoy.

Godoy niega cualquier presión o interferencia judicial y señala a otros



Por su parte, Godoy ha rechazado las acusaciones de que él o sus colaboradores más cercanos hayan presionado al juez Carlos Serrano para favorecer al narcotraficante Jezdimir Srdan, calificando esos señalamientos de “falacias” o “montajes” sin evidencia.

Asegura que la Judicatura no tiene facultades para modificar ni dictar fallos judiciales, y que su actuación se limita a funciones administrativas propias del organismo, pese a que al mismo tiempo y contradictoriamente ha señalado que no renunciará a su cargo porque él debe evitar que ciertos casos penales queden en impunidad.

Godoy acusa una persecución política y señala a actores políticos como responsables. En su intervención, Godoy ha planteado que el proceso en su contra responde a una “persecución orquestada por grupos de poder” que buscan controlar al Consejo de la Judicatura y la Función Judicial para “defender intereses personales”.

Y responsabilizó directamente al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a la bancada de Revolución Ciudadana aunque no presentó ninguna prueba.

