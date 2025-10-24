Andreína Lamota, hija de abogada asesinada en Sauces 9, ligada a desaparición en 2022

El caso de Jennifer Banguera se reabre: la joven desaparecida habría estado con Andreína Lamota,

El 8 de enero de 2022, la madre de Jennifer Juliana Banguera Cornejo presentó una denuncia en la Fiscalía del Guayas, reportando la desaparición de su hija. Este caso acaba de tomar relevancia porque la última persona con quien estuvo Jennifer Juliana habría sido Andreína Lamota, la mujer señalada de asesinar a su mamá, la abogada Martha Cecilia Solís Cruz, en la casa que compartían en Sauces 9 el pasado 5 de octubre.

“Señor fiscal, el día viernes 7 de enero de 2022, aproximadamente a las 19:30, fuimos a dejar a mi hija Jennifer a la casa de una amiga, Andreína Lamota, ubicada en el bloque 2 de Sauces 9, en el norte de Guayaquil. Ese día, alrededor de las 12:00, Jennifer me escribió para decirme que iba a Salitre, porque la habían llamado del trabajo, y que se trasladaba con un amigo cuyos nombres desconozco", se lee en la denuncia a la que accedió EXPRESO.

Y continúa: "Más tarde, a las 17:00, volvimos a tener contacto; me indicó que seguía en Salitre y que en la noche regresaría a casa para conversar conmigo. Desde entonces, desconozco su paradero, por lo que solicito se realice la investigación correspondiente”.

Hija de la victima fue detenida para investigaciones. Cortesía

Jennifer no volvió a aparecer

Según la madre, Jennifer no volvió a aparecer desde enero de 2022. En los días posteriores, la familia recibió mensajes de texto enviados desde el teléfono de la joven, en los que supuestamente ella afirmaba que se encontraba bien y pedía que no la buscaran. Sin embargo, con el paso del tiempo, los familiares comenzaron a sospechar que esos mensajes no fueron escritos por Jennifer.

Tras conocerse el caso del crimen de la 'abogada' en Sauces 9, la madre se contactó con la policía y explicó, este 23 de octubre, que su hija solía quedarse a dormir con frecuencia en casa de Andreína Lamota, por lo que no les pareció inusual, al principio, que hubiera pasado la noche allí. “Le escribíamos y solo nos respondía que estaba bien, que no nos preocupáramos”, recordó.

El padre de Jennifer también relató que, la mañana del sábado siguiente, recibieron un mensaje desde el celular de su hija en el que se les pedía que no se preocuparan y que no la buscaran, porque era una persona adulta y sabía lo que hacía.

Con el paso de los meses, las dudas crecieron. La familia insistió en reabrir el caso después de que la Fiscalía lo archivara inicialmente como desaparición voluntaria, debido a esos mensajes en los que Jennifer supuestamente decía: “No me busques, estoy bien.”

“Nos llamó la atención que en la casa de Andreína se hallaron una tarjeta y una laptop con las características de las pertenencias de mi hija Jennifer. Esperamos que, con todo lo que ha pasado, las autoridades tomen cartas en el asunto. No sabemos qué ocurrió. Queremos que la justicia nos diga la verdad. Necesitamos saber de ella”, manifestó la madre.

La situación dio un giro inesperado en octubre de 2025, cuando Andreína Geomara Lamota Solís, de 32 años, fue detenida por el asesinato y desmembramiento de su madre, Martha Cecilia Solís Cruz, de 49 años.

Dentro de una lavadora



Martha había desaparecido el domingo 5 de octubre y su cuerpo fue hallado días después dentro de una lavadora y un tacho azul, dividido en seis partes.

Durante la investigación, Andreína le admitió a la policía haber matado a su madre, aunque luego intentó retractarse. Los agentes encontraron el cadáver en su domicilio, ubicado también en Sauces 9, el mismo sector donde desapareció Jennifer Banguera.

El crimen de la abogada ocurrió en un departamento de Sauces 9. Christian Vinueza

Las pericias revelaron que la sospechosa utilizó inteligencia artificial para imitar la voz de su madre, con el fin de engañar a los familiares y simular que seguía con vida. Incluso se disfrazó como ella para que las cámaras de seguridad la captaran saliendo del departamento.

Andreína Lamota también enfrenta una denuncia previa por intento de asesinato, presentada por un compañero de trabajo, quien aseguró que la mujer le dio de beber un jugo de naranja mezclado con una sustancia alucinógena.

La familia de Jennifer Banguera espera que, con esta nueva detención, las autoridades reabran y profundicen la investigación sobre la desaparición de la joven, pues consideran que existen indicios suficientes, como el hallazgo de una laptop con características similares a la suya, que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido.

