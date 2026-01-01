Gran planta solar abastece a un centro logístico de Lima

2.400 paneles fueron ubicados en techos y otros espacios. La instalación alcanza en su conjunto una potencia de hasta 1,5 MW

La planta solar provee de energía eléctrica limpia a tres almacenes, ubicados en el sur de Lima.

La primera planta solar a gran escala en un condominio logístico de Sudamérica ha comenzado a proveer de energía eléctrica limpia a tres almacenes en Perú, gracias a un conjunto de más de 2.400 paneles fotovoltaicos ubicados en sus techos y otros espacios disponibles.

La instalación, realizada por Kondu, una empresa del grupo Kallpa, la mayor generadora de electricidad de Perú, se encuentra en el sur de Lima y suministra electricidad para el funcionamiento de los centros logísticos Logiscity, Portada de Lurín y Villa El Salvador, operados los tres por BSF Almacenes del Perú, en la zona sur de la capital.

La superficie instalada en estos tres centros logísticos alcanza en su conjunto una potencia de hasta 1,5 megavatios (MW) y cuenta con un diseño modular para ser ampliada hasta los 10 MW, en el caso de que las operaciones exijan más adelante una mayor demanda de autoconsumo de energía renovable.

Con el área actual, ya es el mayor proyecto de generación eléctrica tipo ‘rooftop’ (en techos de edificios) de Perú, lo que hace de esta infraestructura un referente nacional de la sostenibilidad y de la reducción de emisiones de carbono en forma de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global y el cambio climático.

Cada uno de los paneles fotovoltaicos situados en los techos de los almacenes puede generar hasta 610 vatios, en una zona de Lima especialmente soleada en los meses de verano.

Los detalles del contrato con Kondu

El proyecto, que funciona bajo el modelo ‘energy-as-a-service’, en el que Kondu desarrolla, construye y opera la planta, también contempla la instalación de un sistema de almacenamiento de este recurso, que permitirá acumular energía fotovoltaica para ser utilizada por la noche o cuando la operación así lo requiera, precisa EFE.

El acuerdo entre BSF y Kondu incluye también un contrato de suministro de potencia y energía de la red, que incluye la certificación de origen renovable por el 100 % del consumo.

A esto se suma la construcción de un ‘hub’ (centro de conexión) de infraestructura de carga rápida para vehículos eléctricos de BSF y de sus clientes, para facilitar su migración a la electromovilidad.

La generación de energía solar en Perú

“La integración de esta planta fotovoltaica nos permite operar de manera más limpia, eficiente y previsible, reduciendo nuestra huella ambiental”, señaló en un comunicado el presidente de la junta directiva de BSF, Rafael Villanueva.

“Buscamos anticiparnos a las necesidades de un mercado que exige soluciones logísticas sostenibles. Este proyecto muestra la dirección en la que estamos avanzando”, añadió.

Por su parte, el gerente general de Kondu, José Tierno, dijo que la inauguración de esta planta solar “marca un hito en la industria del Perú y traza el camino para seguir impulsando operaciones más sostenibles en el país”, bajo una filosofía de “soluciones energéticas eficientes, sostenibles y competitivas”.

En 2024, la producción total de energía eléctrica de Perú llegó a 63.800 gigavatios hora (GWh), un aumento de 2,8 % frente a 2023, según el Panorama Energético de América Latina y el Caribe 2025, publicado el 16 de diciembre de 2025 por la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olade).

En ese período, las energías renovables no convencionales mostraron un avance destacado. La generación eólica sumó 3.900 GWh, con un crecimiento del 64 %; mientras que la solar alcanzó 1.300 GWh, un alza de 38 % en comparación con 2023. En conjunto, la generación con recursos renovables no convencionales (solar, eólica, bagazo y biogás) acumuló 5.830 GWh, lo que equivale a un incremento del 49 % frente al año previo.

