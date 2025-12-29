¿Apagones en Ecuador en 2026? Verdades y mentiras de la crisis eléctrica

La cota de Mazar bajó ya 12,38 metros en lo que va de diciembre. La brecha para generar energía subirá a 1.440 MW en 2026

La caída de la cota del embalse Mazar en el transcurso de diciembre de 2025 genera preocupación. Entre el 1 y este 29 de diciembre de 2025, hasta las 10:00, el nivel de agua en esta represa pasó de 2.153 metros sobre el nivel del mar (msnm) a 2.140,9 msnm. Esto significa que ha descendido 12,30 metros en este periodo, según datos de la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) Sur.

La reducción de la reserva de Mazar ocurre después de haberse mantenido entre marzo y noviembre de 2025 cerca o sobre de su punto máximo, que es 2.153 (msnm). Mientras tanto, su punto mínimo es 2.098 msnm.

La escasez de lluvias en el Austro ha causado también que disminuya el caudal que alimenta al complejo hidroeléctrico Paute Integral, conformado por Mazar 170 megavatios (MW), Molino (1.100 MW) y Sopladora (487MW), que suma un total de 1.757 MW y cubre alrededor del 40 % de la demanda nacional.

De acuerdo con información de la Celec Sur, entre el 1 de diciembre de 2025 y este 29 de diciembre, el caudal pasó de 99,7 metros cúbicos por segundo (m³/s) a 34,03 m³/s.

Ante la caída de la cota de Mazar, Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, informó el 16 de diciembre de 2025 en las redes sociales de esta entidad que el sistema eléctrico del país está “solido y preparado” debido a un plan “riguroso y responsable” del gobierno nacional que incluye la incorporación de nuevas centrales y la recuperación de unidades que estaban fuera de servicio, que han permitido sumar “más 860 megavatios adicionales que respaldan el suministro eléctrico del país”.

El estiaje llegó a la cuenca que alimenta Mazar

Para Ricardo Buitrón, consultor en proyectos hidroeléctricos, en cambio, esta situación evidencia que el estiaje llegó a la cuenca oriental, que alimenta a las hidroeléctricas del Austro. Este periodo usualmente se presenta entre octubre y marzo de cada año. “Estamos en el medio del periodo de estiaje”.

Ante este escenario, el Operador Nacional de Energía (Cenace) dispuso aumentar la generación térmica, disminuir la generación hidroeléctrica y complementar con la importación de este suministro desde Colombia.

Durante el 26 de diciembre de 2025, por ejemplo, la demanda que tuvo un pico de 4.967.44 fue cubierta de esta manera:

Hidroeléctrica 62,6 %

Térmica 28,9 %

Importación 7,29 %

Otras fuentes renovables 1,2 %

Para Buitrón esta situación muestra que ante la escasez de lluvias por el estiaje, se ha empezado a consumir las reservas de Mazar para cubrir la demanda junto con otras fuentes y la importación de Colombia, que se ha vuelto sostenida.

¿Existe actualmente riesgo de apagones en Ecuador?

La situación actual, sin embargo, no representa en este momento un riesgo inminente de apagones porque la reserva energética de Mazar puede continuar aportando, según su uso, entre 30 y 40 días más aproximadamente. Pero si estas condiciones climáticas adversas se mantienen el escenario si se volvería "crítico" porque el país depende de la Colombia y energía de alquiler para cubrir la demanda.

“Esperemos que no tengamos un estiaje no muy severo y prolongado, porque si esto ocurre en estos tres meses resulta preocupante”, enfatizó Buitrón.

Para 2026 se prevé que el déficit de energía eléctrica de Ecuador llegue a 1.439,8 megavatios (MW). Esto significa una brecha mayor en un 48,9 % frente a lo establecido para este año (966,5 MW).

Esta información sobre la situación del sector eléctrico de Ecuador hasta septiembre de 2025 y sus proyecciones consta en el Informe Técnico Económico para el alquiler de generación termoeléctrica delegada por el Ministerio de Ambiente y Energía a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), al que accedió Diario EXPRESO.

Ante este escenario se plantea “la necesidad urgente de incorporar nueva generación firme que garantice la cobertura” de este servicio básico en Ecuador durante 2026, advierte la entidad estatal.

