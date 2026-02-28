Detienen a dos adolescentes por crímenes violentos y sicariato en Quito

Capturan a dos menores por violencia criminal en el sur de Quito

En un nuevo golpe contra la violencia criminal en el Distrito Metropolitano, dos adolescentes de 17 años fueron detenidos en operativos simultáneos ejecutados por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida (DINASED).

Los menores estarían vinculados al hallazgo de una extremidad humana y panfletos intimidatorios abandonados en el sur de Quito, así como a una serie de cinco hechos violentos investigados en la capital y la provincia de Pichincha.

Según información oficial de la Policía Nacional, los aprehendidos —uno de nacionalidad ecuatoriana y otro de nacionalidad extranjera— serían presuntos sicarios del Grupo Armado Organizado (GAO) Los Lobos.

Hallazgo clave en el sur de Quito

Uno de los hechos bajo investigación ocurrió la madrugada del 12 de enero de 2026, en el sector La Promesa–La Invasión, parroquia Guamaní. Durante un operativo activado por una alerta de personas armadas, los uniformados localizaron una camioneta roja con denuncia de robo registrada el 5 de enero.

En la inspección del vehículo se encontró una funda plástica blanca con una extremidad superior humana, lo que activó protocolos especializados y el avance de las indagaciones.

Las detenciones se ejecutaron en el Comité del Pueblo y en Sangolquí, con apoyo del Sistema Nacional de Inteligencia. Durante las intervenciones, la Policía incautó un arma de fuego con 32 cartuchos, un vehículo presuntamente remarcado y varios teléfonos móviles, todos ingresados bajo cadena de custodia para las pericias correspondientes.

Tras la aprehensión, los adolescentes fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia de Adolescentes Infractores, donde su situación jurídica será resuelta conforme al Código de la Niñez y Adolescencia.

Hechos violentos en Quito

De acuerdo con el reporte oficial, los adolescentes estarían vinculados a los siguientes eventos:

27 de diciembre de 2025: secuestro con robo de vehículo en Tabacundo.

8 de enero de 2026: secuestro extorsivo con muerte en el Distrito Quitumbe.

11 de enero de 2026: asesinato por disputa de territorio en Quitumbe.

15 de enero de 2026: robo con resultado de muerte en el Distrito Eugenio Espejo.

31 de enero de 2026: asesinato en Sangolquí.

Las diligencias, delegadas por la Fiscalía General del Estado, incluyeron levantamiento de información, entrevistas, análisis documental y telefónico, además del manejo de fuentes, lo que permitió reunir elementos de convicción para solicitar órdenes de detención y allanamiento.

