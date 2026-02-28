Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

pabel muñoz alcalde de Quito
El alcalde Pabel Muñoz criticó el allanamiento a la sede de la Revolución Ciudadana en medio de la crisis de seguridad.ARCHIVO

Quito: Pabel Muñoz critica allanamiento a la sede de la Revolución Ciudadana

El alcalde de Quito cuestionó el operativo y pidió priorizar la lucha contra el crimen en Ecuador.

Durante la madrugada de este sábado 28 de febrero de 2026, dirigentes y militantes de la Revolución Ciudadana denunciaron el allanamiento de la sede nacional del movimiento político. 

Le invitamos a que lea: ¿Buscas un plan diferente en Quito? Así es una noche en el Centro Histórico

Alcalde de Quito cuestiona prioridades del Gobierno frente a la inseguridad

El hecho generó una inmediata ola de reacciones en redes sociales, especialmente desde figuras del sector correísta y autoridades locales.

Operativo policial en Quito

Operativo nocturno en Quito deja armas decomisadas y sanciones

Leer más

Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien cuestionó el operativo y puso el énfasis en las prioridades que, a su criterio, debería tener el Estado ecuatoriano frente a la crisis de seguridad.

A través de su cuenta oficial en X, Muñoz afirmó que “mientras el país exige respuestas frente a la violencia y el crimen, se despliega la fuerza pública para allanar la sede de la mayor fuerza de oposición democrática del Ecuador”. 

En su mensaje, el alcalde sostuvo que la prioridad del Gobierno debe ser combatir la delincuencia y proteger a la ciudadanía, y no perseguir a adversarios políticos.

Reacciones políticas

“El poder en democracia no se usa para intimidar, sino para garantizar derechos y seguridad”, recalcó Muñoz, subrayando que el contexto actual de Ecuador demanda acciones firmes contra el crimen organizado y no decisiones que profundicen la polarización política.

Las declaraciones del alcalde de Quito se sumaron a otras voces críticas dentro del movimiento. La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, también rechazó el allanamiento y lo calificó como un uso político del sistema judicial, señalando que este tipo de acciones buscan distraer la atención de la ciudadanía frente a los problemas de inseguridad que afectan al país.

PREPARACION PROCESION (7987599)

Procesiones de Semana Santa en Ecuador: las más tradicionales y dónde se realizan

Leer más
RELACIONADAS

La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador, confirmó que se ejecutó el allanamiento en el marco del denominado caso Caja Chica.  

A través de sus canales oficiales, la Fiscalía informó que la diligencia forma parte de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y que el objetivo del operativo "es recabar indicios que aporten al proceso investigativo, el cual se encuentra en desarrollo".

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ejército israelí anuncia la muerte de siete altos mandos del Gobierno de Irán

  2. Detienen a dos adolescentes por crímenes violentos y sicariato en Quito

  3. El ataque a Irán aviva los temores a que el petróleo se dispare hasta los 100 dólares

  4. Operativo en Chimborazo: Se decomisan drogas y armas en cárceles de Riobamba y Alausí

  5. Ciudadanos en Teherán celebran la supuesta muerte del ayatolá Alí Jameneí

LO MÁS VISTO

  1. Rechazan demanda por devolución del IVA: ¿qué vías legales quedan para jubilados?

  2. Juez rechaza demanda por retrasos en devolución del IVA a grupos vulnerables

  3. Caso devolución del IVA pasa a la Corte Provincial: qué puede cambiar en apelación

  4. ¿Se escuchará la voz de jubilados? Acción de protección por devolución del IVA es hoy

  5. Además de las personas de tercera edad, ¿quiénes pueden recibir devolución del IVA?

Te recomendamos