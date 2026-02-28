Quito: Pabel Muñoz critica allanamiento a la sede de la Revolución Ciudadana

El alcalde de Quito cuestionó el operativo y pidió priorizar la lucha contra el crimen en Ecuador.

El alcalde Pabel Muñoz criticó el allanamiento a la sede de la Revolución Ciudadana en medio de la crisis de seguridad.

Durante la madrugada de este sábado 28 de febrero de 2026, dirigentes y militantes de la Revolución Ciudadana denunciaron el allanamiento de la sede nacional del movimiento político.

Alcalde de Quito cuestiona prioridades del Gobierno frente a la inseguridad

El hecho generó una inmediata ola de reacciones en redes sociales, especialmente desde figuras del sector correísta y autoridades locales.

Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien cuestionó el operativo y puso el énfasis en las prioridades que, a su criterio, debería tener el Estado ecuatoriano frente a la crisis de seguridad.

A través de su cuenta oficial en X, Muñoz afirmó que “mientras el país exige respuestas frente a la violencia y el crimen, se despliega la fuerza pública para allanar la sede de la mayor fuerza de oposición democrática del Ecuador”.

En su mensaje, el alcalde sostuvo que la prioridad del Gobierno debe ser combatir la delincuencia y proteger a la ciudadanía, y no perseguir a adversarios políticos.

Mientras el país exige respuestas frente a la violencia y el crimen, se despliega la fuerza pública para allanar la sede de la mayor fuerza de oposición democrática del Ecuador.



La prioridad debe ser combatir el crimen y proteger a la gente, no perseguir adversarios políticos.… https://t.co/aXIcGHQdiU — Pabel Muñoz L. (@pabelml) February 28, 2026

Reacciones políticas

“El poder en democracia no se usa para intimidar, sino para garantizar derechos y seguridad”, recalcó Muñoz, subrayando que el contexto actual de Ecuador demanda acciones firmes contra el crimen organizado y no decisiones que profundicen la polarización política.

Las declaraciones del alcalde de Quito se sumaron a otras voces críticas dentro del movimiento. La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, también rechazó el allanamiento y lo calificó como un uso político del sistema judicial, señalando que este tipo de acciones buscan distraer la atención de la ciudadanía frente a los problemas de inseguridad que afectan al país.

Nuevamente la “justicia” se presta para los fines políticos del poder de turno, buscando distraer la mirada de la ciudadanía frente a las graves denuncias que golpean su gestión, hoy lo hacen allanando la sede de Pichincha de la @RC5Oficial. Mientras el país se hunde en… https://t.co/EUIKe1UvyV — Paola Pabón (@PaolaPabonC) February 28, 2026

La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador, confirmó que se ejecutó el allanamiento en el marco del denominado caso Caja Chica.

A través de sus canales oficiales, la Fiscalía informó que la diligencia forma parte de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y que el objetivo del operativo "es recabar indicios que aporten al proceso investigativo, el cual se encuentra en desarrollo".

