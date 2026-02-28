Procesiones de Semana Santa en Ecuador: las más tradicionales y dónde se realizan

Semana Santa 2026 en Ecuador: fechas, feriado nacional y las procesiones más emblemáticas de Quito

Cucuruchos y Verónicas se preparan para la procesión Jesús del Gran Poder, en la iglesia de San Francisco.

La Semana Santa 2026 en Ecuador se conmemorará desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, según el calendario litúrgico de la Iglesia católica. Este periodo religioso, uno de los más importantes para los fieles, iniciará con el Domingo de Ramos y culminará con el Domingo de Resurrección o Pascua.

Durante estos días, varias ciudades del país se convertirán en escenarios de profundas manifestaciones de fe, tradición y cultura, con procesiones, viacrucis y actos litúrgicos que también impulsan el turismo interno y la gastronomía típica, como el tradicional consumo de fanesca.

Fechas clave de la Semana Santa 2026

Las jornadas más relevantes de esta celebración religiosa serán:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo (feriado nacional): 3 de abril

Sábado de Gloria: 4 de abril

Domingo de Resurrección: 5 de abril

Ciudades como Quito, Cuenca, Riobamba y Loja suelen congregar a miles de fieles y turistas nacionales e internacionales, atraídos por sus tradiciones religiosas y expresiones culturales únicas.

Viernes Santo será feriado nacional

De acuerdo con el calendario oficial difundido por el Ministerio de Turismo, el viernes 3 de abril de 2026 será feriado nacional por Viernes Santo.

Al coincidir con el fin de semana, los ecuatorianos podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso (viernes, sábado y domingo), lo que representa un importante impulso para el turismo interno, especialmente en destinos con fuerte arraigo religioso.

Procesiones más representativas de la Semana Santa en Quito

La capital ecuatoriana es uno de los principales epicentros de la Semana Santa en el país. En sus parroquias urbanas y rurales se desarrollan procesiones que combinan fe, historia y sincretismo cultural.

Procesión de las Andas en Puéllaro

En la parroquia de Puéllaro, ubicada en la Ruta Escondida al noroccidente de Quito, se realiza desde la época colonial la Procesión de las Andas, una de las expresiones más claras del sincretismo entre las creencias indígenas y la religión católica.

Este acto litúrgico se desarrolla desde el Viernes de Concilio, previo al Domingo de Ramos, y recorre las calles con 12 andas que representan pasajes bíblicos como la Oración en el Huerto, la Corona de Espinas y el Señor de la Columna.

Procesión de los Diablos en La Merced

Cada Viernes Santo, cerca de 40 personajes vestidos de negro y rojo, con máscaras de colmillos y largas lenguas, participan en la tradicional Procesión de los Diablos en la parroquia La Merced, en el Valle de los Chillos.

La celebración inicia en la capilla del barrio San Francisco, con una representación de los últimos días de la vida de Jesús. El recorrido incluye la escenificación del viacrucis, acompañado por pingulleros y la narración de los pasajes bíblicos, y culmina en la iglesia central con una misa y la representación de la resurrección.

Procesión de Jesús del Gran Poder

Considerada la más emblemática de Quito, la Procesión de Jesús del Gran Poder se realiza el Viernes Santo y parte desde la Iglesia de San Francisco, uno de los templos más antiguos de la ciudad.

Miles de personas acompañan la imagen de Jesús del Gran Poder, una escultura del siglo XVII que representa a Cristo cargando la cruz. La presencia de cucuruchos y verónicas convierte a esta manifestación en una de las más impactantes del país.

Otras tradiciones destacadas

Procesión del Señor de la Sentencia: celebrada por las madres clarisas del Monasterio de Santa Clara, busca consolidarse como el acto que abre la Semana Santa en Quito, con el apoyo de Quito Tour Bus como prioste.

Domingo de Ramos: procesión desde la Basílica del Voto Nacional hasta la Plaza de San Francisco, con bendición de ramos y misa campal.

Arrastre de Caudas: ritual único en la Catedral Metropolitana de Quito, con más de 500 años de historia.

Procesión de la Luz y Recorrido por las Siete Iglesias: actos que fortalecen la vivencia espiritual y patrimonial del Centro Histórico durante la Semana Santa.

