Vía a Nayón sigue inhabilitada tras deslizamiento de tierra en Quito

Trabajos de mitigación y limpieza se ejecutan en la antigua vía a Nayón, afectada por un deslizamiento de tierra

Maquinaria pesada trabaja en la antigua vía a Nayón tras el deslizamiento registrado en el norte de Quito.

Un deslizamiento de tierra se registró la noche del viernes 27 de febrero de 2026 en la antigua vía a Nayón, ubicada en el norte de la capital. El hecho fue confirmado por el Municipio de Quito, que activó de inmediato trabajos de emergencia para atender la afectación vial.

Trabajos de mitigación y limpieza en el sector de la UDLA

Ante este evento, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) informó que se ejecutan labores de mitigación, limpieza y remoción de escombros en el sector de la UDLA, con el objetivo de restablecer de forma segura y progresiva la circulación vehicular.

🚨 #Activados24Siete | Trabajamos sin parar 🫡



La madrugada de hoy, el @MunicipioQuito , en articulación con @ObrasQuito @epemseguridad @AMT_Quito y operadores zonales, ejecutó acciones inmediatas ante el movimiento en masa registrado en la vía a Nayón, sector UDLA Park🧵 pic.twitter.com/MaWHoJ4FMu — COE Quito (@coequito) February 28, 2026

De acuerdo con el reporte oficial, las acciones incluyen:

Despliegue de personal técnico especializado

Uso de maquinaria pesada

Control del tránsito vehicular en la zona

Limpieza integral de la vía

Hasta el momento, se ha logrado la remoción de 588 metros cúbicos de escombros, producto del deslizamiento.

Maquinaria retira rocas, troncos y tierra

En las imágenes compartidas por el Coe Metropolitano se observa cómo la maquinaria pesada mueve grandes rocas, troncos de árboles caídos y volúmenes de tierra, despejando progresivamente la calzada afectada. Estas labores se realizan bajo estrictos criterios técnicos y de seguridad, priorizando la protección de la infraestructura vial y de los moradores del sector.

Vía continúa inhabilitada

Las autoridades informaron que la vía permanecerá cerrada mientras continúan los trabajos y hasta que se complete la evaluación técnica correspondiente, la cual determinará las condiciones de seguridad necesarias para su reapertura.

El Municipio solicitó la comprensión de la ciudadanía ante las molestias temporales y recomendó utilizar rutas alternas mientras se superan las consecuencias del deslizamiento en esta importante conexión del norte de Quito hacia Nayón.

