Vía a Nayón sigue inhabilitada tras deslizamiento de tierra en Quito
Trabajos de mitigación y limpieza se ejecutan en la antigua vía a Nayón, afectada por un deslizamiento de tierra
Un deslizamiento de tierra se registró la noche del viernes 27 de febrero de 2026 en la antigua vía a Nayón, ubicada en el norte de la capital. El hecho fue confirmado por el Municipio de Quito, que activó de inmediato trabajos de emergencia para atender la afectación vial.
Le invitamos a que lea: ¿Buscas un plan diferente en Quito? Así es una noche en el Centro Histórico
Trabajos de mitigación y limpieza en el sector de la UDLA
Ante este evento, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) informó que se ejecutan labores de mitigación, limpieza y remoción de escombros en el sector de la UDLA, con el objetivo de restablecer de forma segura y progresiva la circulación vehicular.
Procesiones de Semana Santa en Ecuador: las más tradicionales y dónde se realizanLeer más
🚨 #Activados24Siete | Trabajamos sin parar 🫡— COE Quito (@coequito) February 28, 2026
La madrugada de hoy, el @MunicipioQuito , en articulación con @ObrasQuito @epemseguridad @AMT_Quito y operadores zonales, ejecutó acciones inmediatas ante el movimiento en masa registrado en la vía a Nayón, sector UDLA Park🧵 pic.twitter.com/MaWHoJ4FMu
De acuerdo con el reporte oficial, las acciones incluyen:
Despliegue de personal técnico especializado
- Uso de maquinaria pesada
- Control del tránsito vehicular en la zona
- Limpieza integral de la vía
Hasta el momento, se ha logrado la remoción de 588 metros cúbicos de escombros, producto del deslizamiento.
Maquinaria retira rocas, troncos y tierra
En las imágenes compartidas por el Coe Metropolitano se observa cómo la maquinaria pesada mueve grandes rocas, troncos de árboles caídos y volúmenes de tierra, despejando progresivamente la calzada afectada. Estas labores se realizan bajo estrictos criterios técnicos y de seguridad, priorizando la protección de la infraestructura vial y de los moradores del sector.
⬇️#Comunicado | Informamos a la ciudadanía⬇️ pic.twitter.com/jJYf5tQS3k— Obras Quito (@ObrasQuito) February 28, 2026
Vía continúa inhabilitada
Las autoridades informaron que la vía permanecerá cerrada mientras continúan los trabajos y hasta que se complete la evaluación técnica correspondiente, la cual determinará las condiciones de seguridad necesarias para su reapertura.
El Municipio solicitó la comprensión de la ciudadanía ante las molestias temporales y recomendó utilizar rutas alternas mientras se superan las consecuencias del deslizamiento en esta importante conexión del norte de Quito hacia Nayón.