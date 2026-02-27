Expreso
  Quito

Cobro tasa de basura Quito
El aumento en la tasa de recolección de basura incluso llegan al 300%, según las alertas de los vecinos.Foto: Karina Defas

Tasa de basura en Quito: más de 2.000 reclamos por incremento del cobro

Se busca negociar un nuevo convenio con la Empresa Eléctrica Quito

El cambio en el mecanismo de cobro de la tasa de recolección de basura (TRB), ahora incluido en la planilla de agua, provocó una ola de reclamos. El tema se trató el 27 de febrero de 2026 en una sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano de Quito.

Desde este mes, la TRB se colocó en la factura emitida por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), luego de que se cerrara el convenio que permitía recaudar este rubro mediante la planilla eléctrica

Marcha Quito Cootad

¿Qué cambia con la reforma al Cootad aprobada por la Asamblea? Claves para entenderla

La decisión ha generado cuestionamientos de miles de quiteños, quienes alertan sobre incrementos que califican de desproporcionados.

El concejal Michael Aulestia, quien solicitó información oficial al gerente de Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo), reveló que entre el 6 y el 19 de febrero se registraron 2.162 reclamos en Emaseo y Epmaps relacionados con aumentos en la tasa.

“Se está afectando a los quiteños”, afirmó el edil durante la sesión. Añadió que, si el Gobierno cerró el convenio a través de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), esa decisión administrativa no puede traducirse en un perjuicio para los usuarios. “Por esa decisión no podemos castigar al usuario”, enfatizó.

Comisión para retomar el cobro en la planilla de luz

Una de las alternativas que propuso el edil Adrián Ibarra es el que rubro regrese a la planilla de luz. Por ello, con 15 votos a favor, el Concejo aprobó una resolución para conformar una comisión que realizará seguimiento permanente al proceso de suscripción de un nuevo convenio interinstitucional entre el GAD DMQ y la Empresa Eléctrica Quito. 

La comisión está integrada por los concejales Diego Garrido, Fernanda Racines, Wilson Merino y Michael Aulestia, aunque este último se excusó de participar. 

Los miembros deberán presentar informes mensuales ante el Pleno sobre los avances en la negociación

Por su parte, el alcalde informó que se trabaja junto a la Epmaps en un plan para instalar medidores individuales de agua potable, como parte de una estrategia para evitar distorsiones en los cobros. También señaló que se revisan las particularidades registradas en enero.

