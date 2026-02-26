Pabel Muñoz sobre la tasa de basura: “Empezamos a hacer algunas revisiones"

Pabel Muñoz dijo que seis de cada diez personas pagan el mismo valor que antes por la tasa de recolección de basura

Pabel Muñoz durante la sesión del Concejo el 24 de febrero de 2026.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, reconoció que el Municipio ya inició revisiones a la tasa de recolección de basura, luego de que miles de usuarios denunciaran incrementos considerables en los valores cobrados desde febrero a través de la planilla de agua.

En entrevista con el medio digital BN Periodismo este 26 de febrero de 2026, el Burgomaestre explicó que seis de cada diez personas pagan el mismo valor que antes, mientras que en cuatro casos sí se registran aumentos. Sin embargo, ciudadanos han reportado incrementos de hasta el 300%, especialmente en condominios.

“Ya empezamos a hacer algunas revisiones. Esperemos que termine febrero para tener el mes completo de facturación. Ahí podremos ver dónde se generaron problemas y en qué medida se puede ajustar", dijo.

Agregó que "los ajustes que estamos haciendo no son perfectos, pero lo estamos haciendo”.

Cambio en la forma de cobro

El servicio de recolección se cobraba anteriormente en la planilla de energía eléctrica. Muñoz recordó que esa modalidad fue prohibida por decisión del Gobierno central, lo que obligó a trasladar el rubro a la factura de agua potable.

El Alcalde aseguró que el cambio también impacta en la base de contribuyentes: mientras en la planilla de luz se cobraba a más de un millón de abonados, en la de agua el universo supera los 700.000. “Evidentemente sube el costo”, afirmó.

Indicó que uno de los mayores problemas se presenta en condominios donde existe un solo medidor, lo que genera un mayor cálculo del valor a pagar.

Ajustes y devoluciones

Muñoz señaló que ya se realizó un ajuste en las últimas facturas emitidas en febrero y aseguró que, en los casos donde se confirme un error, que calificó como “pocos”, el dinero será devuelto o acreditado automáticamente en la siguiente planilla.

Además, advirtió que si el Municipio no pudiera cobrar la tasa de recolección, la ciudad dejaría de percibir alrededor de 8 millones de dólares mensuales, lo que afectaría la sostenibilidad del servicio.

En la entrevista, el Alcalde también cuestionó al Gobierno nacional y sugirió que existe una actitud adversa hacia la capital. “Siento que hay un gobierno cargado contra Quito, que lo tiene entre ceja y ceja para afectarlo. ¿Qué obra se está haciendo en Quito?”, expresó.

