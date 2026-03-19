Cómo salvar tu matrimonio: libro enseña a convertir crisis en crecimiento

En un contexto donde las relaciones de pareja enfrentan constantes desafíos, la autora Alejandra Calasanz presenta 'Cómo tener un matrimonio feliz', un libro que propone transformar las crisis en oportunidades de crecimiento. La obra nace desde su experiencia personal, cuando atravesó momentos difíciles en su matrimonio y decidió convertir ese proceso en una guía práctica para otras parejas que buscan fortalecer su vínculo desde la realidad y no desde la idealización.

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El objetivo del libro es reconstruir la conexión emocional

Más que un manual tradicional, el texto reúne reflexiones y ejercicios aplicados por la autora en su propia relación, con el objetivo de recuperar el diálogo y reconstruir la conexión emocional. En este proceso, plantea que el matrimonio no es un estado perfecto, sino un camino que exige compromiso, autoconocimiento y disposición para evolucionar junto al otro.

“Debemos aceptar a la persona no desde la resignación, sino desde el amor, entendiendo que somos equipo y que juntos debemos construir la vida que queremos”, señala Calasanz, quien enfatiza la importancia de la comunicación, la empatía y la espiritualidad como pilares fundamentales para superar momentos de crisis y sostener la relación en el tiempo.

El libro, de 125 páginas y con un valor de 20 dólares, está disponible a través de la plataforma matrimonioinquebrantable.com con envíos a nivel nacional, además de su distribución en librerías del país. Dirigido tanto a parejas como a personas solteras, invita a trabajar primero en uno mismo antes de intentar cambiar al otro. “El cambio comienza en uno mismo para poder amar mejor”, resume la autora.

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