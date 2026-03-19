John Reimberg: No habrá recolección de basura en Guayaquil durante el toque de queda

El ministro del Interior, John Reimberg, pidió "acomodarse a los horarios" de recolección en el toque de queda en Guayaquil

Así lucía la esquina de Acacias y Ficus, en Urdesa central, en la mañana del 19 de marzo de 2026, ante la falta de recolección de basura por parte de Urvaseo.

"Mi respuesta es No", contestó este jueves 19 de marzo de 2026 el ministro del Interior, John Reimberg, al pedido del Municipio de Guayaquil para que circulen los camiones recolectores de basura durante el toque de queda, que rige de 23:00 a 05:00.

La solicitud fue hecha, el miércoles 18 de marzo, por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal y reiterada este jueves en la sesión de Concejo, presidida por la alcaldesa (encargada) Tatiana Coronel.

La alcaldesa argumentó en la sesión que la Municipalidad desconocía que no se iba a permitir la recolección de basura durante el toque de queda.

"No es por ella (Coronel), no es por la Alcaldía, es por la seguridad de quienes estarían trabajando", justificó Reimberg, en declaraciones a periodistas, sobre su negativa a permitir la circulación de camiones.

"Si permito que ellos salgan, debería permitir que el sector exportador salga y que varios sectores salgan", mencionó Reimberg.

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En medio de esta nueva disputa entre Gobierno y Municipio, en las calles siguen los montículos de basura, ante la incapacidad de la concesionaria Urvaseo para cubrir la recolección, a tiempo, en todos los sectores.

El pedido para que circulen los camiones, sin restricciones de horario, nació de la comunidad: sectores como el barrio Centenario y la ciudadela Guayacanes lo solicitaron y la Alcaldía se hizo eco.

"En algunos sectores donde nosotros operamos hay cortes de luz, justamente por las operaciones que se realizan en el territorio. Imagínense realizar este corte y hagamos el ataque o la destrucción de algo y justamente encontremos un vehículo que está haciendo recolección de basura", explicó Reimberg.

"Le pediría a la alcaldesa, y a la compañía que se encarga de la recolección (Urvaseo), acomodarse a los horarios, arrimar el hombro", añadió el ministro.

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