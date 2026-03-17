Basura en Guayaquil: Barrios piden que se permita recolección durante toque de queda

Barrio Centenario y ciudadela Guayacanes solicitaron para Guayaquil "horarios de recolección acordes a su realidad"

Debido a la restricción de circulación por el toque de queda, en Guayaquil se recoge la basura entre las 07:00 y 20:00, según anunció la Dirección municipal de Aseo.

Comités barriales de sectores del norte y sur de Guayaquil solicitaron a las autoridades que permitan la circulación de camiones recolectores de basura durante el toque de queda, de 23:00 a 05:00.

Los comités del Barrio Centenario y de la ciudadela Guayacanes expresaron su preocupación, en redes sociales, por la "acumulación de basura" debido a los cambios en los horarios de recolección.

La Dirección municipal de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales (DACMSE) anunció el lunes 16 de marzo de 2026 que la recolección se realiza de 07:00 a 20:00, en turnos reprogramados.

"Horarios de recolección acordes a la realidad"

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Sin embargo, en la ciudadanía esto es insuficiente para cumplir con el cronograma temporal y abastecer la cobertura de recolección en Guayaquil.

"Una ciudad limpia necesita horarios de recolección acordes a su realidad. Desde Guayacanes pedimos revisar esta medida en Guayaquil", fue el pedido que hizo este sector en la red social X.

"Al tratarse de una ciudad económicamente activa, muchos ciudadanos no siempre pueden sacar la basura a la hora establecida debido al toque de queda o porque, a esa hora, aún no se encuentran en sus domicilios", se recordó en un comunicado.

A ese pedido se sumó el Consejo Barrial Centenario, que requirió a las autoridades del Gobierno Nacional "permitir la libre circulación de los vehículos recolectores de la empresa Urvaseo".

Durante el toque de queda solo se permite la movilización de personal de emergencia y viajeros de vuelos internacionales, quienes deberán presentar boleto o pase de abordar a las autoridades.

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"Este problema amerita una rápida solución de las autoridades. Muy bien que ustedes lo expongan públicamente. Basura acumulada + lluvias son una peligrosa combinación", recordó Henry Andrade, en la cuenta del Consejo Barrial Centenario, en la red social Instagram.

Érika Yánez, residente de Los Álamos, ciudadela del norte, contó a EXPRESO la desagradable experiencia que vivió este martes 17 de marzo: "Nunca nos avisaron que habría cambio de horario. Saqué la basura a las 21:00 y amanecí con ella sobre la vereda. Y lo feo fue que no solo era mi basura: la vereda estaba repleta de desechos. Ahora me toca esperar hasta el miércoles, ¡qué horrible!”.

A un reporte sobre basura acumulada en 9 de Octubre y Lorenzo de Garaycoa, en pleno centro de la ciudad, DACMSE respondió que se procedió a retirar los desechos.

"Debido a las disposiciones de restricción de movilidad por el toque de queda, los horarios de recolección han sido ajustados temporalmente, lo que puede generar este tipo de situaciones", se indicó.

Gracias por su reporte. Informamos que el sector ya ha sido intervenido y actualmente se encuentra limpio.



Debido a las disposiciones de restricción de movilidad por el toque de queda, los horarios de recolección han sido ajustados temporalmente, lo que puede generar este tipo… https://t.co/cd7LgVPLPE pic.twitter.com/DN3r63EGba — AseoGYE (@AseoGYE) March 17, 2026

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"La recolección de desechos en la ciudad se mantiene activa y en ejecución", afirmó DACMSE ante las quejas ciudadanas.

Ante la difusión, en redes sociales, de montículos de basura en varias zonas de la ciudad, la entidad municipal aseguró que son casos aislados.

"Las imágenes corresponden a acumulaciones puntuales generadas por el cambio temporal de operación debido al toque de queda, que impide la recolección en los horarios nocturnos habituales", se justificó.

"Estos puntos ya están siendo atendidos conforme a la nueva programación", indicó DACMSE.

Las rutas nocturnas que existían antes del toque de queda se reprogramaron para el día siguiente, por lo que la Alcaldía insiste a la ciudadanía que no bote basura después de las 20:00.

Una ciudad limpia también depende de ti



Por el toque de queda, ajustamos los horarios de recolección: ahora será de 07h00 a 20h00 y las rutas nocturnas pasan al día siguiente.



🚫 Evita sacar la basura después de las 20h00

⏰ Los centros de acopio funcionan de 05h00 a 23h00.… pic.twitter.com/bUApp5Qc3Q — Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (@alcaldiagye) March 17, 2026

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