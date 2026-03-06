Tricimotos rompen la calma de los vecindarios del norte de Guayaquil

Conductores de estos vehículos cometen infracciones de tránsito, ante la falta de control de los agentes de la ATM

Tricimotos circulando en vías principales, algo que está prohibido, se ha vuelto común en Guayaquil, ante la imprudencia de sus conductores y la falta de control efectivo.

Las tricimotos circulan en medio de polémica y críticas en Guayaquil, así como la falta de control de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Los barrios conviven con ellas desde antes de la pandemia. Han pasado por procesos de regularización, aunque eso no ha frenado que sus conductores cometan infracciones de tránsito.

Las autoridades tampoco han podido evitar que estos vehículos sean utilizados para cometer delitos, como robos, e incluso secuestros.

Los tricimoteros van en contravía, doblan por esquinas, sin freno, y nadie les dice nada".

Norman Aguirre Residente de Álamos Norte

“Llevamos más de tres años denunciando esto y cada día es peor. Ahora hay más tricimotos que autos en determinadas horas. Ni los agentes de tránsito aparecen ni hay multas efectivas. Es como si nuestra ciudadela fuera zona libre para que circulen”, es la queja de Alicia León, quien reside en El Cóndor, aledaña a Álamos Norte.

En la intersección de Miguel Donoso Pareja y Destacamento Base Sur, el caos vial agobia a quienes viven en el límite entre ambas ciudadelas.

A la congestión provocada por el exceso de vehículos motorizados, la infraestructura inadecuada y el irrespeto a las señales de tránsito, se suman las tricimotos.

La señalética que indica el sentido de la avenida está de adorno. Los conductores de estos vehículos amarillos circulan en el sentido que quieren. Ni se diga la prohibición de giro a la izquierda o en U. Eso no existe para los choferes de tricimotos.

En Destacamento Base Sur y Miguel Donoso Pareja es común ver a las tricimotos estacionadas

Tricimotos utilizadas para delitos en Guayaquil

EXPRESO recogió en 2024 que estos vehículos tienen prohibida la circulación en las avenidas, calles principales o sitios donde hay servicio de transporte público. Pero el irrespeto a estas disposiciones se mantiene en el tiempo.

“Cada vez que alguien intenta llamar la atención o fotografiar el abuso, los tricimoteros se burlan o aceleran aún más. Esta impunidad nos tiene hartos”, lamenta León.

No solo es el tema de las infracciones, sino también los delitos que se cometen con las tricimotos. A policías que realizaban un operativo en la cooperativa Juan Montalvo, en octubre del 2024, les lanzaron un artefacto explosivo cuando retiraban estos vehículos con grúa.

En enero del 2025, en Flor de Bastión, quedó registrado en cámaras de videovigilancia cómo los extorsionadores disparaban a los locales comerciales desde una tricimoto. Y en ese mismo mes, un hombre fue secuestrado en Paraíso de la Flor y llevado a la fuerza en uno de estos vehículos amarillos.

La ATM, que no respondió una solicitud de entrevista hasta el cierre de este reportaje, se limita a realizar operativos que difunde en sus redes sociales, en los que retiene tricimotos que circulan sin permiso.

Sin embargo, estas acciones parecen aisladas ante la ausencia de agentes en los puntos donde circulan las tricimotos.

“Van en contravía, se pasan la (luz) roja (del semáforo) y se parquean en las aceras”, mencionó Roger Andrade, en la red social X.

“Todas las tricimotos, sin excepción, andan en contravía a la altura del Mi Comisariato, frente al centro comercial Mall del Norte”, indicó Marcelo Freire, también en la red X.

Paraderos improvisados de tricimotos en Guayaquil

“Es increíble que algo tan obvio como la seguridad de la gente parezca no importarles a quienes deberían regular esto. Los Álamos es una ciudadela pequeña, tranquila, pero en la avenida principal (Destacamento Base Sur) incluso se estacionan, al menos, de a 8 o 10 cada día”, le cuenta a EXPRESO el residente Armando Rosales.

No solo ahí se han improvisado paraderos de tricimotos. En la vía Destacamento Base Norte, entre Destacamento Cóndor Mirador y Destacamento Soldado Pilco, al menos una decena de estos vehículos son estacionados y giran en lugares prohibidos.

En la avenida Destacamento Base Norte, en la ciudadela El Cóndor, son estacionadas las tricimotos que circulan por el sector a exceso de velocidad y en contravía. ÁLEX LIMA

Marcos Villafuerte, quien reside en Guayacanes, afirma que la misma problemática recorre sus calles. Incluso considera que la demanda de pasajeros es insuficiente para justificar su presencia, porque cuentan con el servicio de transporte público de la Metrovía y los buses urbanos.

Norman Aguirre, de Álamos Norte, recoge el malestar: “Me pregunto si algún día alguien va a poner orden o seguiremos así, con miedo en nuestra propia ciudadela. Me siento atrapado en mi propio barrio”.

