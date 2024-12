La ruta de las tricimotos en Guayaquil se extiende a sitios prohibidos

Cada vez es más borrosa el área delimitada para la circulación de las tricimotos en Guayaquil, pues con más frecuencia se ve que expanden sus rutas sin importarles si está prohibido o no. Los puntos asignados para que estos vehículos transiten, cada vez son más ignorados por los mismos conductores.

De acuerdo con la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), estos vehículos tienen prohibido su paso en las avenidas, calles principales o sitios donde hay servicio de transporte público. A pesar de esto, hacen caso omiso y circulan por estas áreas. Esto se repite con mayor frecuencia en sitios como la ciudadela El Cóndor y la avenida Francisco de Orellana, en el norte.

Desde temprano se observa cómo los ‘tricimoteros’ están a la espera de potenciales clientes mientras se mantienen parqueados en las esquinas de varias intersecciones, bloqueando un carril e impidiendo el paso de más vehículos.

Pedido Los guayaquileños exigen que las multas ante estas infracciones sean más severas y controlen su zona de circulación.



En la avenida Rodríguez Bonín, en San Eduardo, ahora las tricimotos circulan cómo si fueran los dueños de la calle, sin importarles que ya estén buses en el punto.

Nadia García

ciudadana

“Detrás del Riocentro Norte se acumulan decenas de estos vehículos, no importa si están en alguna zona que les permitieron o no, ellos se creen los dueños de la calle. Y si les pitas para que se muevan de donde están estacionados porque bloquean al resto, te insultan y a veces hasta te muestran un arma que tienen escondida. Además, estos tipos, que tienen prohibido salir a las avenidas, lo hacen sin importarles que haya un agente de tránsito en el punto, salen e interrumpen la fluidez de los carros”, detalla Francisco Jiménez, quien a diario recorre esta vía para llegar a su trabajo.

Invasión de la vía

Pero además de ocupar carriles como espacio de parqueo, también han ingresado a centros comerciales, e incluso en calles del centro del Puerto Principal, como ha ocurrido en las calles Chile y Vélez.

No obstante, además de bloquear las calles e ingresar a vías prohibidas para ellos, estos conductores realizan una serie de contravenciones, como conducir sin placas, en contravía y en las veredas.

Parqueo. Hay tricimotos que se toman espacios del carril disponible para circular como su parqueo privado, y se mantienen en estos sitios el tiempo que desean. FRANCISCO FLORES

Este último, no solo interrumpe la fluidez de los demás conductores, también expone a los peatones a un posible choque estando en un área que se deberían sentir seguros de que ningún automotor pueda herirlos.

“En las mañanas, cuando salgo para mi trabajo, debo apegarme al extremo de la vereda, no puedo caminar en medio, porque hay tricimotos que se suben, y que para colmo tienen la osadía de pitarte, cómo si ellos estuvieran en su derecho de invadir espacios para peatones”, comenta Denisse Rivadeneira, quien habitual en la ciudadela Los Rosales 2, y asevera que esta situación se repite todos los días.

EXPRESO solicitó a la ATM una entrevista con un vocero de la institución para conocer qué medidas se están abordando para controlar la circulación de estos vehículos, tanto los que han sido autorizados por el Municipio, como aquellos que no. No obstante, hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

Tricimotos autorizadas

De acuerdo con cifras de esta misma institución, en la ciudad existen un total de 3.200 tricimotos autorizadas para brindar el servicio de mototaxi.

En Samanes he comenzado a ver varias tricimotos que circulan por las vías internas. Nadie les puede decir nada, porque van en grupo y te insultan.

Julian Palacios

ciudadano

Aunque, a decir de los automovilistas, existe un claro descontrol de quien puede y quien no puede recorrer las calles de la ciudad. “En la avenida Manuel Gómez Lince, en Mucho Lote 1, hay cientos de tricimotos que transitan por aquí, se meten entre los carros, en las veredas, donde sea, ni a los buses respetan que son unos gigantes”, comenta Felipe Barzola, habitante de esta ciudadela.

Asimismo, en otros barrios como Álamos Norte, Guayacanes y Samanes, los ciudadanos reportan que estos vehículos han comenzado a transitar por las vías principales de estos sectores con mayor recurrencia.

Denisse Toledo, habitante de Álamos Norte, detalla que todos los días camina dos cuadras para salir a la avenida Guillermo Cubillo, donde hace dos años, no observaba más que una tricimoto ocasional, ahora, en la mañana ve cerca de 10 tricimotos en el lapso de 10 minutos, que es el lapso que espera para que llegue el bus que la deja en su trabajo. “No tendría ningún problema con ellos, porque puede servir, pero la cosa es que incluso bloquean las paradas de buses , y para colmo, conducen como locos. La semana pasada incluso casi me chocan, iba a salir para comprar los regalos de navidad, pero casi me matan, y para colmo el conductor me insultó y me dijo demasiadas obscenidades. Deben revocarles la licencia y el vehículos a esos sujetos”, concluye Toledo.

