Operativo en Quito deja 81 motos retenidas y un conductor aprehendido

El motociclista fue detenido tras dar positivo en una prueba de alcoholemia

La calle la Jota, en Soland, fue uno de los puntos de control a motociclistas.

En sectores del norte y sur de Quito, la noche del 14 de agosto de 2025, se desplegó un contigente policial y militar. Las motocicletas fueron el blanco principal de una jornada de operativos ejecutada por la Secretaría de Seguridad y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). ¿El objetivo? Disuadir delitos y controlar el cumplimiento de la normativa de tránsito.

Rumihurco, El Ciclista y La Carolina, en el norte, y Solanda, Alpachaca y la Tribuna del Sur fueron los sectores en donde se realizó la intervención. La atención estuvo centrada, especialmente, en motocicletas que circulan con dos ocupantes, una modalidad de transporte que en algunos casos ha estado vinculada a hechos delictivos.

De acuerdo con información del Municipio de Quito, el balance de la jornada dejó cifras que evidencian irregularidades persistentes:

- 81 motocicletas retenidas

- 113 conductores recibieron citaciones

- Un vehículo liviano fue retenido por deudas pendientes

- Un motociclista fue detenido tras dar positivo en una prueba de alcoholemia (0,40 g/l)

Mantener un presencia visible

Según el Municipio, lo que buscan estos operativos es mantener una presencia visible en las calles, generar una sensación de control y reducir los espacios para la delincuencia.

Las autoridades señalaron que estas acciones responden a un enfoque preventivo. Aunque no se registraron incidentes mayores durante la jornada, los controles seguirán en las próximas semanas como parte del plan Quito en Control, una estrategia que articula esfuerzos entre instituciones civiles y militares para reforzar la seguridad en la capital.

