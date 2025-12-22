Juez Carlos Serrano: “Las mafias dentro intentaron 'llegarme'”

Desde el exilio, el juez reafirma en que fue presionado de una forma encubierta para que favorezca al serbio Jezdimir Srdan

El juez Carlos Serrano presentó su renuncia el pasado 8 de diciembre, pero dejó de despachar por temor a las presiones y amenazas.

“Las mafias dentro sabían que yo soy una persona honesta y era la primera vez que intentaron ‘llegarme’. Obviamente no me iban a decir de frente: absuélvale a tal. Tienen sus métodos”.

La frase pertenece a Carlos Serrano, juez anticorrupción que hoy se encuentra autoexiliado tras denunciar presiones internas, amenazas y falta de garantías para seguir juzgando causas de crimen organizado en Ecuador.

Serrano decidió grabar una reunión que, según su versión, marcó un punto de quiebre. Ocurrió el 11 de noviembre de 2025, en el despacho de Henry Gaibor, director provincial del Consejo de la Judicatura en Pichincha. En ese encuentro, afirma, no recibió órdenes directas, pero sí un conjunto de insinuaciones orientadas al caso Euro2024, en el que se juzgaba al serbio Jezdimir Srdan, procesado por lavado de activos vinculado al narcotráfico.

En el audio, al que tuvo acceso EXPRESO, se escucha a Gaibor insistir en que se trata de un “caso muy particular” y pedirle al juez que “ponga atención a la defensa”. Repite varias veces que solo “cumple con pasar el mensaje” y que “el pedido como tal no le han dicho”. Para Serrano, ese lenguaje fue suficiente para entender que se trataba de una presión encubierta.

El subtexto de la conversación se vuelve más delicado cuando Gaibor señala que el procesado “podría delatar quién habría contaminado”. En el argot del narcotráfico, la “contaminación” alude al uso de contenedores para el envío de droga, un esquema que ha sido atribuido a mafias locales, como Los Choneros, balcánicas y albanesas y que ha salpicado investigaciones sensibles, entre ellas las relacionadas con exportadoras vinculadas a la familia del presidente Daniel Noboa.

La frase más reveladoras llegaría después: “Le han cogido por lavado de activos y, en realidad, es narcotráfico”. Serrano sostiene que ese argumento coincidió luego con la línea asumida por la defensa de Srdan en juicio. El abogado Diego Chimbo alegó que el procesado ya enfrentaba otra causa por delincuencia organizada ligada al narcotráfico y que, por tanto, no debía ser condenado por lavado, bajo el argumento de una doble persecución penal.

La cronología de los hechos

El gesto que hiciera el serbio Jezdimir Srdan quedó registrado en video y en un parte policial. Captura de pantalla

El 20 de noviembre, en la audiencia de juicio, los jueces Serrano y Christian Fierro condenaron al extranjero, quien les hizo una señal en video, pasándose el dedo alrededor del cuello. Al siguiente día, el 21 de noviembre, el la Policía de Inteligencia elaboró un parte y pidió reforzar la seguridad del magistrado, pero el 2 de diciembre le retiraron la protección policial.

6 de noviembre: un carro bomba es colocado afuera del despacho de los jueces Anticorrupción.

11 de noviembre: reunión entre Henry Gaibor y el juez Serrano

20 de noviembre: sentencia y amenaza de muerte del serbio

21 de noviembre: parte de la Policía de Inteligencia que pide reforzar la seguridad

2 de diciembre: retiro de la seguridad del juez

3 de diciembre: juez pide protección a la Judicatura

8 de diciembre: el magistrado anticorrupción decide renunciar a su cargo

17 de diciembre; el juez abandona el cargo por falta de garantías y decida no despachar más

Los audios se conocieron este 22 de diciembre de 2025, después de que la Fiscalía General del Estado abriera una investigación previa por presunto tráfico de influencias, para determinar si un funcionario judicial intentó incidir en un fallo penal. En el pasado, ante casos de corrupción judicial, la Fiscalía abría expedientes por delincuencia organizada, como el caso Metástasis, Plaga o Purga, por el que está sentenciado Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura.

EXPRESO solicitó una versión a Gaibor. Su respuesta fue que, al existir una investigación en curso, no consideraba pertinente pronunciarse y que su equipo de comunicación contactaría al medio. Hasta el cierre de esta edición, no hubo pronunciamiento oficial.

