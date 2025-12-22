Riesgo país de Ecuador alcanza 499 puntos, su cifra más baja desde 2018

El indicador marca su mejor nivel en siete años mientras el país se prepara para los primeros pagos de capital de bonos

Ecuador cerró este lunes 22 de diciembre de 2025 con un riesgo país de 499 puntos básicos, su mejor registro desde el 27 de febrero de 2018, cuando alcanzó 490 puntos durante el gobierno de Lenín Moreno. Han transcurrido siete años desde que el indicador perforó la barrera de los 500 puntos.

Te invitamos a leer: Qué bancos en Ecuador atienden el 24 y 25 de diciembre: horarios y canales digitales

El Banco Central del Ecuador (BCE) confirmó el dato del índice elaborado por JP Morgan. La caída fue acelerada en diciembre: el día 9 el indicador estaba en 575 puntos y el 19 rompió los 500 puntos por primera vez desde 2018.

El año comenzó con 1.186 puntos, reflejando la incertidumbre previa a las elecciones de febrero. Desde entonces, la reducción acumulada alcanza 687 puntos, equivalente a una caída de 58% en 12 meses.

Esta mejora responde a varios factores. El cumplimiento de metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el acercamiento con Estados Unidos tras la visita de Marco Rubio en septiembre, y las reservas internacionales que crecieron 37,9% hasta $ 9.516 millones, según informó el gobierno este lunes.

Sin embargo, enero será un mes crítico. Ecuador debe pagar la primera amortización de capital del bono 2030: $ 407 millones. Este pago se repetirá cada semestre durante cinco años. Será la primera vez que el país cancela capital de estos bonos reestructurados en 2020, ya que hasta ahora solo pagaba intereses.

Ecuador necesitaría bajar de 400 puntos

Azuay: Más allá del paisaje Leer más

El Ministerio de Economía y Finanzas proyecta obligaciones de deuda externa por $ 6.689 millones en 2026, casi el doble que en 2025. Este incremento se debe al inicio de amortizaciones de los bonos 2030, 2035 y 2040.

Para acceder a financiamiento internacional competitivo, Ecuador necesitaría bajar de 400 puntos. En ese nivel, las tasas de interés rondarían el 8%, frente al 11 % actual. El mejor registro de Moreno fue en diciembre de 2017 con 470 puntos.

Los próximos meses dirán si Ecuador consolida esta tendencia o si las presiones fiscales de 2026 revierten la confianza ganada.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ