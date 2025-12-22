Qué bancos en Ecuador atienden el 24 y 25 de diciembre: horarios y canales digitales

Los planes de los bancos para atender del 1 al 4 de enero de 2026, que es el otro feriado, el primero del año nuevo

Una opción en los días de feriado es usar los cajeros automáticos de los bancos, donde se puede retirar y depositar.

Mientras los ecuatorianos se preparan para las celebraciones de Navidad y Fin de Año, la banca privada del país asegura la continuidad de los servicios financieros durante los días de descanso obligatorio. El feriado de Navidad se cumplirá el 25 de diciembre, mientras que el de Fin de Año se extenderá del 1 al 4 de enero de 2026.

Te invitamos a leer: Blindarse del Fusarium cuesta hasta 0,60 de dólares por caja de banano

Los días que no son parte del feriado declarado por el presidente, Daniel Noboa, como 24 y 31 de diciembre la atención en las agencias de los bancos es normal.

Durante estas fechas, los bancos privados mantendrán operativos sus principales canales de atención a escala nacional, con el objetivo de garantizar el acceso oportuno a los servicios financieros. Los usuarios podrán realizar transacciones a través de cajeros automáticos, corresponsales no bancarios y plataformas electrónicas, sin interrupciones.

El apoyo de corresponsales no bancarios

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) recomienda a los clientes del sistema financiero informarse previamente, mediante los canales oficiales de cada entidad bancaria, sobre la disponibilidad de atención presencial en agencias durante los feriados.

Azuay: Más allá del paisaje Leer más

Entre los puntos de servicio habilitados se encuentran los cajeros automáticos, que permiten realizar operaciones como retiros y depósitos; los corresponsales no bancarios, presentes en todos los cantones del país y ubicados en tiendas, bazares, farmacias, supermercados y otros comercios, donde se pueden efectuar pagos, transferencias y retiros; así como la banca digital, accesible desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

Asobanca enfatiza que los canales digitales representan una alternativa más cómoda, segura y rápida para efectuar transacciones bancarias durante los feriados, por lo que invita a la ciudadanía a priorizar su uso y planificar con anticipación sus operaciones financieras.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ