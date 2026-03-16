Joven asesinado en Guayaquil tras levantarse el toque de queda

La violencia vuelve al norte de Guayaquil con un homicidio tras el fin de la medida durante su primer día

El asesinato se registró en la mañana del 16 de marzo en Los Vergeles, días después de levantarse la restricción nocturna en varias provincias.

La calma que trajo el primer día del fin del toque de queda en Guayaquil duró muy poco. En el norte de la ciudad, específicamente en el sector de Los Vergeles, en el distrito Pascuales, se registró el primer asesinato que sacude a los vecinos y revive la preocupación por la violencia urbana.

El hecho ocurrió alrededor de las 08:00 de este 16 de marzo. La víctima, identificada como Javier Marín, de 18 años, trabajaba como conductor de tricimoto para ganarse la vida. Testigos indicaron que los atacantes le propinaron al menos seis disparos, dejándolo gravemente herido en el lugar. Minutos después se confirmó su fallecimiento.

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La conmoción de los vecinos y familiares

Según relataron los familiares de la víctima, Javier vivía a pocas cuadras del lugar donde fue asesinado y trabajaba diariamente con su tricimoto para ayudar a su familia.

“Era un muchacho trabajador, tranquilo, nunca tuvo problemas con nadie”, contó Rosa Armijos, residente de la zona.

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“Todos estamos preocupados. Dicen que la ciudad estará más segura con el toque de queda, pero siempre he pensado que esta medida sirve de poco o nada. Los criminales se guardan de 23:00 a 05:00, como todos; y a partir de entonces salen a matar, robar y extorsionar. Lo mismo de siempre”, señaló Wilmer Escandón, vecino del sector.

La escena generó conmoción inmediata. Comerciantes y transeúntes se mostraron preocupados por la seguridad del área, donde la sensación de inseguridad se ha intensificado en los últimos meses.

Investigación policial

Agentes del Servicio Preventivo de la Policía Nacional, junto a especialistas de Criminalística y Dinased, se presentaron para recopilar evidencias balísticas y realizar la inspección de rigor. El cuerpo fue trasladado al laboratorio forense para la autopsia correspondiente. La policía abrió investigaciones para determinar motivos y posibles sospechosos, aunque hasta el cierre de esta mañana no se reportaron detenciones.

Familiares de la víctima llegaron al lugar del crimen para despedir a Javier Marín, de 18 años. Christian Vinueza

Este asesinato ocurre en medio de un contexto complejo de violencia en Guayaquil. Durante 2025 y los primeros meses de 2026, la ciudad ha enfrentado un aumento de homicidios, ataques selectivos y ajustes de cuentas vinculados a bandas criminales y al narcotráfico. El toque de queda, que inició a las 23:00 del pasado domingo 15 de marzo, estará vigente en cuatro provincias durante 15 días como parte de un plan del Gobierno para contener la criminalidad organizada, según alegan fuentes oficiales.

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Reacciones y medidas de seguridad

Frente a este hecho, los vecinos sienten que la sensación de seguridad aún es frágil. Comerciantes del sector afirmaron que muchos clientes y trabajadores se sienten inseguros para circular temprano en la mañana.

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“Tenemos miedo de salir a abrir nuestras tiendas. La gente ya no sabe a quién confiarle. No es que espero milagros..., pero es evidente, con el asesinato de este joven, que el toque de queda lo único que hará en modificar los horarios de la criminalidad. Aquí es Vergeles estamos tomados por la delincuencia. No hay vida fuera de casa, no hay ya convivencia", señaló Enrique Montalván, dueño de un pequeño local de abarrotes.

A esta hora. Seguimos trabajando en Guayaquil con la Policía Nacional en los distintos puntos de la ciudad. pic.twitter.com/NGd8IPehG1 — John Reimberg (@JohnReimberg) March 16, 2026

La Policía Nacional reforzó los operativos en Pascuales y sectores aledaños tras el asesinato, mientras continúa la investigación para dar con los responsables.

"Me apena que en redes sociales el Gobierno se la pasa subiendo fotos de todos los operativos que hubo en la madrugada durante este primer día de aplicación de la medida, pero y sobre lo que pasó después: ¿Dónde está la foto? No tienen sentido estos toques de queda. Mañana y pasado y los días que venga seguirán registrándose asesinatos. Esta no es la solución. Nunca lo será. Lo que se requiere son medidas más drástica, que no haya pena ya por el delincuente. Que no haya tampoco alcahuetería por parte de los jueces. Todo el sistema es el que debe de cambiarse", se quejó Manolo Alvear, residente.

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