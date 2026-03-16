Imágenes de operativos: John Reimberg reporta detenidos en la primera noche de toque

El ministro John Reimberg difundió registros visuales de las intervenciones en Guayas, El Oro y Santo Domingo

John Reimberg, junto al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, supervisan el monitoreo de cámaras en Guayaquil tras la primera noche de operativos y detenciones durante el toque de queda.

Desde las 23:00 del domingo 15 de marzo, el toque de queda entró en vigor en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. Con Guayaquil como el principal foco de intervención, el ministro del Interior, John Reimberg, difundió en su cuenta de X el registro visual de los operativos ejecutados en diversos sectores de la urbe tras cumplirse la primera jornada de restricción

Las fotografías muestran el despliegue de las fuerzas del orden en zonas residenciales y establecimientos de distracción nocturna, con el fin de verificar el cumplimiento de la medida de inamovilidad. "Continuamos trabajando en Guayaquil con la Policía Nacional en los distintos puntos de la ciudad", señaló el funcionario.

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Balance de las intervenciones

Según reportes preliminares de la Policía Nacional, con corte a las 01:00 de este lunes 16 de marzo, los operativos en Guayaquil, Durán y Samborondón dejaron como saldo 33 personas puestas a órdenes de las autoridades. En el Distrito Portete, se confirmó la aprehensión de un ciudadano por tenencia de arma de fuego.

Simultáneamente, se registraron intervenciones en Machala y Santo Domingo de los Tsáchilas. De acuerdo con la institución uniformada, las acciones operativas permitieron capturar a ciudadanos por porte de armas, posesión de sustancias sujetas a fiscalización y por el irrespeto a la restricción de movilidad vigente.

A esta hora. Seguimos trabajando en Guayaquil con la Policía Nacional en los distintos puntos de la ciudad. pic.twitter.com/NGd8IPehG1 — John Reimberg (@JohnReimberg) March 16, 2026

Monitoreo en el Puesto de Mando

Ante la vigencia del estado de excepción en las cuatro provincias costeras y de la zona central, las autoridades de las carteras de Interior y Defensa se instalaron en el Puesto de Mando Unificado en Guayaquil. Desde este punto, el Bloque de Seguridad realiza el seguimiento en tiempo real de las operaciones en territorio.

Reimberg enfatizó que el monitoreo es permanente para garantizar la efectividad de las patrullas en las zonas con mayores índices de conflictividad, donde rige la limitación de tránsito nocturno.

Aprehendidos durante toque de queda en Macha y Santo Domingo de los Tsáchilas. Operatividad Guayas. pic.twitter.com/0io8qZo2B7 — John Reimberg (@JohnReimberg) March 16, 2026

Despliegue de la fuerza pública

El Gobierno ratificó que, entre el 15 y el 30 de marzo, un contingente de 75.000 efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas participará en acciones focalizadas. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, explicó que estas tareas comprenden operaciones de alta complejidad para el control de rutas estratégicas y la recuperación de espacios públicos

Finalmente, ambos secretarios de Estado hicieron un llamado a la ciudadanía para acatar la restricción y permanecer en sus domicilios durante las horas señaladas por el decreto ejecutivo.

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